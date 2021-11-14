"Челси" — один из двух фаворитов в борьбе за Тчуамени

"Челси" является одним из двух главных претендентов на опорного полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени.

Тчуамени проявляет себя с лучшей стороны с момента перехода в "Монако" из "Бордо" в январе 2020. К своему 21 году Орельен провел уже свыше 60 матчей за монегасков.



В этом сезоне Тчуамени сыграл все матчи за команду Нико Ковача за исключением одного, который он был вынужден пропустить из-за перебора желтых карточек.



Прогресс Тчуамени отметил и главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, у которого он уже сыграл несколько матчей.



Заполучить Тчуамени хотят многие европейские клубы, однако Marca называет "Челси" и "Реал" фаворитами в борьбе за восходящую звезду "Монако".



Интерес "синих" к Орельену связан с тем, что Нголо Канте и Жоржиньо уже исполнилось или скоро исполнится 30 лет, а взятый в аренду у "Атлетико" Сауль Ньигес себя не проявляет.