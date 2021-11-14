Рюдигер: "Я в долгу перед "Челси"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер чувствует, что находится в долгу перед своим клубом.

В данный момент Рюдигер приближается к шести заключительным месяцам по своему контракту и уже с января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.

Согласно слухам, Антонио недоволен условиями нового контракта, что предлагают ему "синие", и настроен покинуть клуб в конце сезона, однако сам 29-летний немец намекает, что все еще может остаться.

"Пока что я сосредоточен лишь на том, что происходит сейчас. Я в долгу перед своим клубом, своим тренером и своей командой".

"Могу ли я вернуться в Бундеслигу? В данный момент я сосредоточен только на "Челси". Время покажет", — сообщил Рюдигер Welt am Sonntag.


Метки контракты, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2021 20:00

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