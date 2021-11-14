"Ливерпуль" и "Сити" интересуются Хваном

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" проявляют интерес к нападающему "Вулверхэмптона" Хвану Хи Чхану.

Этот сезон Хван проводит у "волков" на правах аренды из "РБ Лейпциг". 25-летний южнокореец великолепно себя чувствует в Премьер-Лиге, забив четыре гола в восьми матчах.



Своей игрой, утверждает Daily Mirror, Хван привлек внимание "Ливерпуля", который задумывается об омоложении своей линии нападения, и "Сити", который с минувшего лета находится в поисках центрального форварда.



По информации издания, оба клуба несколько раз просматривали Хвана, и это вызывает определенное беспокойство на "Молинью".



"Вулверхэмптону" принадлежит опция выкупа Хвана, и теперь "волки" думают о том, чтобы воспользоваться этой опцией уже посреди сезона, дабы избежать каких-либо осложнений в конце сезона.