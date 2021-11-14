"Юнайтед" задумывается о приглашении Зидана

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану.

Перспективы нынешнего наставника "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера выглядят весьма туманно, и высока вероятность, что "красным дьяволам" придется уволить норвежца, не дожидаясь лета.



Переманить Брендана Роджерса из "Лестера" или Маурисио Почеттино из ПСЖ в разгар сезона для "Юнайтед" было бы чрезвычайно сложно, и на этот случай "дьяволы" задумываются о приглашении находящегося без клуба Зидана.



Как утверждает The Times, "Юнайтед" уже работает над тем, чтобы развеять существующие у Зидана сомнения. Зинедин не до конца уверен, что клуб с "Олд Траффорд" ему подходит на данном этапе.



В "Юнайтед" надеются, что ключом у приглашению Зидана станут доверительные отношения Зинедина с его бывшими подопечными по "Реалу" в лице Рафаэля Варана и Криштиану Роналду, которые минувшим летом присоединились к "дьяволам".