"Юнайтед" готов отпустить Хендерсона в 18-месячную аренду
"Манчестер Юнайтед" позволит голкиперу Дину Хендерсону уйти в 18-месячную аренду в январе.
Перенеся летом травму и переболев коронавирусом, Хендерсон пропустил предсезонную подготовку, а когда вернулся в строй, то обнаружил себя далеко за спиной у прибавившего Давида Де Хеа.
В этом сезоне Дин сыграл за "Юнайтед" только один матч — против "Вест Хэма" в сентябре в Кубке Лиги, откуда "красные дьяволы" тогда и вылетели. Также 24-летний голкипер перестал вызываться в сборную Англии.
Хендерсон всегда говорил о своих амбициях стать первым номером "Юнайтед" и о том, что не будет мириться с местом на скамейке запасных. В прессе уже появились слухи, что Дин может быть продан в январе.
По информации The Sun, "Юнайтед" не готов продать Хендерсона, хотя и понимает, что Дину нужна игровая практика для дальнейшего прогресса.
Выходом из ситуации может стать аренда — причем не только на вторую половину этого сезона, но и на весь следующий.
14.11.2021 17:00
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В Ньюкасл этого топаря!
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