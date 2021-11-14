"Арсенал" готов продать Пепе за 25 млн. фунтов

Николя Пепе "Арсенал" открыт к продаже вингера Николя Пепе всего за 25 миллионов фунтов.

Пепе до сих пор остается рекордным приобретением в истории "Арсенала" — в августе 2019 "канониры" приобрели Николя у "Лилля" за 72 млн. фунтов.

С тех пор Пепе лишь проблесками демонстрировал свой талант, но в этом сезоне у него почти ничего не получается. В рамках Премьер-Лиги Николя отметился только пятью появлениями в стартовом состав и не забил ни одного гола.

Как утверждает Football.London, на "Эмирейтс" близки к тому, чтобы поставить крест на игроке, который толком не освоился за два с половиной года в клубе.

В "Арсенале", конечно, понимают, что вернуть все свои инвестиции в Пепе не представляется возможным. "Канониры" надеются отбить хотя бы 25 млн. фунтов — такова реалистичная цена за 26-летнего ивуарийца сейчас.


Метки Арсенал, Пепе

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. easports 14.11.2021 16:15 # easports
    нонаме источник

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  2. irbis85 14.11.2021 16:15 # irbis85
    поменяйте на Заху

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  3. raka-eve 14.11.2021 16:04 # raka-eve
    помогли Лиллю чемпионство оформить своими деньгам.

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