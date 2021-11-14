Филлипс рассказал о послании от Пирло перед финалом Евро-2020

Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс рассказал, что легенда итальянского футбола Андреа Пирло пожелал ему удачи перед финалом Евро-2020.

Своим игровым стилем Филлипс заслужил прозвище "йоркширский Пирло", и еще в интервью The Athletic в августе Андреа говорил, что приметил талантливого полузащитника из "Лидса".



Этим Пирло не ограничился и в июле через общего знакомого связался с Филлипсом, который готовился сыграть против Италии на "Уэмбли".



"Всегда приятно, когда тебя хвалят невероятные игроки".



"В ночь перед финалом Джек Харрисон, который поиграл у него в "Нью-Йорк Сити", прислал мне видео с Пирло. На этом видео он желает мне удачи в финале, так что это было очень мило".



"Это было приятное чувство. Я думал, он скажет что-нибудь о сборной Италии, но нет — он просто пожелал мне удачи, и я абсолютно уважаю его за это".



"Когда я только получил это видео, то подумал про себя: "О, Боже". Я никогда не встречался с ним, но хотел бы познакомиться, если честно. Он выглядит классным парнем, и я слышал о нем хорошие вещи".



"Всегда замечательно чувствовать, когда кто-нибудь из другого лагеря, другой команды желает тебе удачи. Особенно если это такой игрок", — цитирует Филлипса Sky Sports.