Филлипс рассказал о послании от Пирло перед финалом Евро-2020
Полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс рассказал, что легенда итальянского футбола Андреа Пирло пожелал ему удачи перед финалом Евро-2020.
Своим игровым стилем Филлипс заслужил прозвище "йоркширский Пирло", и еще в интервью The Athletic в августе Андреа говорил, что приметил талантливого полузащитника из "Лидса".
Этим Пирло не ограничился и в июле через общего знакомого связался с Филлипсом, который готовился сыграть против Италии на "Уэмбли".
"Всегда приятно, когда тебя хвалят невероятные игроки".
"В ночь перед финалом Джек Харрисон, который поиграл у него в "Нью-Йорк Сити", прислал мне видео с Пирло. На этом видео он желает мне удачи в финале, так что это было очень мило".
"Это было приятное чувство. Я думал, он скажет что-нибудь о сборной Италии, но нет — он просто пожелал мне удачи, и я абсолютно уважаю его за это".
"Когда я только получил это видео, то подумал про себя: "О, Боже". Я никогда не встречался с ним, но хотел бы познакомиться, если честно. Он выглядит классным парнем, и я слышал о нем хорошие вещи".
"Всегда замечательно чувствовать, когда кто-нибудь из другого лагеря, другой команды желает тебе удачи. Особенно если это такой игрок", — цитирует Филлипса Sky Sports.
14.11.2021 15:00
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кто-то заказал платный видос у него через камео, а он радуется, лол
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