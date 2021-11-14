МЮ готов продать Лингарда в январе за 10 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" готов продать вингера Джесси Лингарда в январе всего за 10 миллионов фунтов.

Минувшим летом "Юнайтед" оценивал Лингарда в 25 млн. фунтов, однако "Вест Хэм", где Джесси успешно провел вторую половину прошлого сезона, оказался не готов столько заплатить, да и сам Джесси еще не утратил надежду заиграть на "Олд Траффорд".



Заиграть в родном клубе Лингарду так и не удалось. После возвращения в Манчестер Джесси провел лишь восемь матчей, включая единственное появление в стартовом составе, да и то — в Кубке Лиги.



В сложившейся ситуации не может быть и речи о подписании нового контракта с 28-летним англичанином, чей действующий трудовой договор истекает в конце этого сезона.



Как утверждает The Sun, "Юнайтед" готов отпустить Лингарда в январе по сниженной до 10 млн. фунтов цене. Среди претендентов на Джесси называются "Вест Хэм" и "Ньюкасл".