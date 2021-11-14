Галлахер вызван в сборную Англии
Полузащитник "Кристал Пэлас" Конор Галлахер впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.
В понедельник вечером сборная Англии завершит отборочную кампанию к ЧМ-2022 выездным матчем против Сан-Марино.
На этот выезд главный тренер англичан Гарет Саутгейт не берет Джека Грилиша, Рахима Стерлинга, Люка Шоу, Джордана Хендерсона и Мейсона Маунта.
У четырех из пяти перечисленных игроков имеются проблемы со здоровьем, тогда как Стерлингу потребовалось отлучиться по причинам личного характера, сообщает BBC.
Учитывая такое количество потерь, Саутгейт решил подстраховать себя вызовом 21-летнего Галлахера, который в минувший четверг помог молодежной сборной Англии разгромить сверстников из Чехии (4:1).
Конор демонстрирует отличный футбол в этом сезоне, забив четыре гола в 10 матчах Премьер-Лиги за "Пэлас", где он находится на правах аренды из "Челси".
14.11.2021 13:00
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Очередной бриллиант из Кобхэма.Кто нибудь остановите эту машину по производству топарей.
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2 лучшие команды в Англии это основа Челси и академия Челси.
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Ну что за поколение императоров
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монстр
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