Галлахер вызван в сборную Англии

Полузащитник "Кристал Пэлас" Конор Галлахер впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.

В понедельник вечером сборная Англии завершит отборочную кампанию к ЧМ-2022 выездным матчем против Сан-Марино.



На этот выезд главный тренер англичан Гарет Саутгейт не берет Джека Грилиша, Рахима Стерлинга, Люка Шоу, Джордана Хендерсона и Мейсона Маунта.



У четырех из пяти перечисленных игроков имеются проблемы со здоровьем, тогда как Стерлингу потребовалось отлучиться по причинам личного характера, сообщает BBC.



Учитывая такое количество потерь, Саутгейт решил подстраховать себя вызовом 21-летнего Галлахера, который в минувший четверг помог молодежной сборной Англии разгромить сверстников из Чехии (4:1).



Конор демонстрирует отличный футбол в этом сезоне, забив четыре гола в 10 матчах Премьер-Лиги за "Пэлас", где он находится на правах аренды из "Челси".