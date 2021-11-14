Галлахер вызван в сборную Англии

Конор Галлахер Полузащитник "Кристал Пэлас" Конор Галлахер впервые в своей карьере был вызван в сборную Англии.

В понедельник вечером сборная Англии завершит отборочную кампанию к ЧМ-2022 выездным матчем против Сан-Марино.

На этот выезд главный тренер англичан Гарет Саутгейт не берет Джека Грилиша, Рахима Стерлинга, Люка Шоу, Джордана Хендерсона и Мейсона Маунта.

У четырех из пяти перечисленных игроков имеются проблемы со здоровьем, тогда как Стерлингу потребовалось отлучиться по причинам личного характера, сообщает BBC.

Учитывая такое количество потерь, Саутгейт решил подстраховать себя вызовом 21-летнего Галлахера, который в минувший четверг помог молодежной сборной Англии разгромить сверстников из Чехии (4:1).

Конор демонстрирует отличный футбол в этом сезоне, забив четыре гола в 10 матчах Премьер-Лиги за "Пэлас", где он находится на правах аренды из "Челси".


Метки Галлахер, Кристал Пэлас, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 14.11.2021 13:41 # jirrort
    Очередной бриллиант из Кобхэма.Кто нибудь остановите эту машину по производству топарей.

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  2. role-playin 14.11.2021 13:36 # role-playin
    2 лучшие команды в Англии это основа Челси и академия Челси.

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  3. scrim 14.11.2021 13:09 # scrim
    Ну что за поколение императоров

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  4. askarko 14.11.2021 13:02 # askarko
    монстр

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