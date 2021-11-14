Абрахэм: "Моуриньо сказал мне быть монстром!"

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахэм чувствует, что тренер Жозе Моуриньо превратил его в "монстра" и более агрессивного игрока.

Перебравшись из "Челси" в "Рому" минувшим летом, Абрахэм неплохо освоился в итальянском футболе и забил уже пять голов за команду Моуриньо.



Правильность решения Тэмми о смене клуба подтвердил его вызов в сборную Англии на этот международный перерыв.



24-летний англичанин чувствует, что прогрессирует, и в этом есть немалая заслуга Моуриньо, который дает подопечному правильные советы.



"Чему меня пока что научил Жозе? Просто быть монстром!"



"Среди прочего он сказал мне, что я слишком милый игрок и должен демонстрировать свою агрессию, в процессе обретения игровой зрелости".



"Ты не всегда должен быть милым на поле, ты должен внушать страх защитникам. Думаю, я учусь этому и прибавляю в этом".



"Переезд, другая страна и другая культура — это всегда тяжело. Я начал учиться другим видам футбола и другим стилям. Я расправил свои крылья и надеюсь, что смогу сохранить свой уровень игры".



"Конечно, я думаю о попадании на Чемпионат Мира, но сейчас я лишь хочу играть в футбол. Я все еще молод, и мне нужно проводить матчи, чтобы стать лучшее и достичь своего высшего уровня. Надеюсь, я смогу продолжать прогрессировать", — цитирует Абрахэма Sky Sports.