Роджерс ищет жилье близ Манчестера

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс стал на шаг ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед", начав поиски жилья в Чешире.

Ранее в ноябре сразу несколько изданий сообщили, что "Юнайтед" рассматривает Роджерса в качестве своего приоритетного кандидата на замену Оле Гуннару Сульшеру.



Еще недавно владельцы клуба с "Олд Траффорд" надеялись, что Сульшер протянет хотя бы до лета, однако глубина кризиса, в котором находятся "красные дьяволы", может подтолкнуть руководство к немедленным действиям.



Связано это с интересом "Юнайтед" или нет, но Роджерс уже приступил к поискам новой семейной резиденции в пригороде Манчестера, около деревень Уилмслоу и Олдерли Эдж.



Таким образом, если Роджерсу предложат возглавить "дьяволов" в разгар сезона, это не застанет Брендана и его семью врасплох, сообщает The Sun.