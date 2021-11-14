Роджерс ищет жилье близ Манчестера

Брендан Роджерс Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс стал на шаг ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед", начав поиски жилья в Чешире.

Ранее в ноябре сразу несколько изданий сообщили, что "Юнайтед" рассматривает Роджерса в качестве своего приоритетного кандидата на замену Оле Гуннару Сульшеру.

Еще недавно владельцы клуба с "Олд Траффорд" надеялись, что Сульшер протянет хотя бы до лета, однако глубина кризиса, в котором находятся "красные дьяволы", может подтолкнуть руководство к немедленным действиям.

Связано это с интересом "Юнайтед" или нет, но Роджерс уже приступил к поискам новой семейной резиденции в пригороде Манчестера, около деревень Уилмслоу и Олдерли Эдж.

Таким образом, если Роджерсу предложат возглавить "дьяволов" в разгар сезона, это не застанет Брендана и его семью врасплох, сообщает The Sun.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Роджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. abrec 14.11.2021 12:12 # abrec
    Один из самых недооценённых тренеров . С такой финансовой мощью и возможностями на трансферном рынке как у МЮ может добиться больших успехов .

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  2. chr1s8rown 14.11.2021 12:10 # chr1s8rown
    Готовьте баннер
    Родгерс ис футбол гений

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  3. electric 14.11.2021 12:08 # electric
    Грэйт кэрэкта...
    Понятно.

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  4. ganinilyha 14.11.2021 11:27 # ganinilyha
    Пеп, за что?

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  5. sausage 14.11.2021 11:22 # sausage
    Прям представил Роджерса, который ходит по этой деревне и спрашивает, не продаётся ли тут какой-нибудь дом.

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  6. tursa 14.11.2021 11:21 # tursa
    если это правда, то какой же вротжерс проджный как и его любимчики псина кусарес и кавтинья, обещал ведь с лестером к вершине идти, а теперь сливается. Надеюсь лестер его накажет потом успехами

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  7. slash-lfc 14.11.2021 11:03 # slash-lfc
    Хахахахахахахахахах. Ещё минус 2-3 года для Спермю)) ну может Кубок Лиги зацепят

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