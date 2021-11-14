Роджерс ищет жилье близ Манчестера
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс стал на шаг ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед", начав поиски жилья в Чешире.
Ранее в ноябре сразу несколько изданий сообщили, что "Юнайтед" рассматривает Роджерса в качестве своего приоритетного кандидата на замену Оле Гуннару Сульшеру.
Еще недавно владельцы клуба с "Олд Траффорд" надеялись, что Сульшер протянет хотя бы до лета, однако глубина кризиса, в котором находятся "красные дьяволы", может подтолкнуть руководство к немедленным действиям.
Связано это с интересом "Юнайтед" или нет, но Роджерс уже приступил к поискам новой семейной резиденции в пригороде Манчестера, около деревень Уилмслоу и Олдерли Эдж.
Таким образом, если Роджерсу предложат возглавить "дьяволов" в разгар сезона, это не застанет Брендана и его семью врасплох, сообщает The Sun.
14.11.2021 11:00
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Один из самых недооценённых тренеров . С такой финансовой мощью и возможностями на трансферном рынке как у МЮ может добиться больших успехов .
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Готовьте баннер
Родгерс ис футбол гений
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Грэйт кэрэкта...
Понятно.
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Пеп, за что?
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Прям представил Роджерса, который ходит по этой деревне и спрашивает, не продаётся ли тут какой-нибудь дом.
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если это правда, то какой же вротжерс проджный как и его любимчики псина кусарес и кавтинья, обещал ведь с лестером к вершине идти, а теперь сливается. Надеюсь лестер его накажет потом успехами
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Хахахахахахахахахах. Ещё минус 2-3 года для Спермю)) ну может Кубок Лиги зацепят
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