Глэйзеры не собираются поддерживать Сульшера в январе

Оле Гуннар Сульшер Владельцы "Манчестер Юнайтед" не собираются выделять большие средства главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру на зимние трансферы для спасения этого сезона.

Минувшим летом семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", позволило Сульшеру вложить 126 миллионов фунтов в укрепление состава, однако какого-либо прогресса в игре "красных дьяволов" относительно прошлого сезона не наблюдаются.

У "Юнайтед" по-прежнему есть проблемы с составом — например, с опорной зоной или с с позицией правого защитника (вингбека), что стало особенно заметно после перехода Сульшера на схему 3-5-2.

За три года работы на "Олд Траффод" Оле Гуннар и так потратил свыше 400 млн. фунтов, однако Daily Mirror утверждает, что на поддержку в январе норвежец не сможет рассчитывать.

Спасать этот сезон и свою работу Сульшеру придется имеющимися ресурсами, иначе на его место придет кто-то другой.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Сульшер, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.11.2021 10:00

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  1. chelsiukpro 14.11.2021 10:07 # chelsiukpro
    Дошло америкосам!

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  2. shearer1 14.11.2021 10:06 # shearer1
    Зимой на ТО и так никого нету из ТОП игроков

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