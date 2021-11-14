"Арсенал" не отпустит Мартинелли в аренду в январе

Отец нападающего Габриэля Мартинелли заявил, что "Арсенал" не отпустит его сына в аренду на вторую половину этого сезона.

В этом сезоне Мартинелли отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Арсенала" во всех соревнованиях, не забив ни одного гола.



Тем не менее, главный тренер "канониров" Микель Артета уже решил, что остаток сезона 20-летний бразилец проведет на "Эмирейтс".



"Без шансов, он не отправится в "Коринтианс" или другой бразильский клуб".



"С момента возвращения в строй после травмы он играет гораздо меньше, чем ему хотелось бы. У него есть даже некоторые предложения из Европы, но "Арсенал" уже предупредил, что они не отпустят его", — сообщил Мартинелли-старший Yahoo.