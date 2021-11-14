Парлор вспомнил о пранке, из-за которого "Арсенал" купил Степанова

Экс-полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор вспомнил, как его с Деннисом Бергкампом пранк обернулся одним из худших приобретений "канониров" при Арсене Венгере.

Воспоминание Парлора относится к предсезонному периоду в преддверии кампании 2000/01, когда они с Бергкампом решили разыграть своего одноклубника Мартина Киоуна во время товарищеского матча.



Парлор и Бергкамп принялись назло Киоуну нахваливать прибывшего на просмотр Игоря Сепанова, и тот в итоге получил контракт с "Арсеналом".



"Мы находились в предсезонном турне, а Мартин Киоун такой человек, что его можно было сильно завести".



"К нам тогда прибыл на просмотр центральный защитник. Мартин, наверное, думал: "Нам не нужен еще один центральный защитник, а то я не буду играть!"



"Поэтому мы с Деннисом Бергкампом устроили пари на 50 фунтов. У меня был первый тайм, чтобы вывести из себя Киоуна, у Бергкампа — второй".



"При каждом пасе, что совершал Игорь, даже на пять метров, я аплодировал и кричал: "Вот это игрок! Великолепно!"



"Прозвучал свисток на перерыв, и Мартин еще не вспылил".



"Во втором тайме Игорь нанес удар, но мяч сошел с ноги и отлетел к одному из наших игроков в 20 метрах, а Бергкамп вскочил, начал аплодировать и нахваливать его: "Я поиграл против некоторых из великих центральных защитников, но я бы не хотел играть против этого парня".



"И тут внезапно Мартин говорит: "Он вовсе не так хорош, он должен был прессинговать, он опускается слишком глубоко". Он купился. Так что Бергкамп забрал деньги".



"Прошло две недели, и Игорь снова сидит в раздевалке. Я не знал, что он переходит к нам. Наверное Венгер услышал "вот это игрок" в исполнении Бергкампа и решил его купить".



"Я спросил Игоря, что он делает здесь. Он ответил: "Они заключили со мной четырехлетний контракт". Я такой: "Как?!" Он не мог поверить в свою удачу", — сообщил Парлор talkSPORT.



Добавим, за три года на "Хайбери" латвиец Степанов сыграл только 31 матч за "Арсенал", включая поражение 6:1 от "Манчестер Юнайтед".