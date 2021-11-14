Почеттино открыт к возвращению в Премьер-Лигу

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино открыт к тому, чтобы его следующим местом работы была Премьер-Лига.

В данный момент у Почеттино остается только один полный год по контракту с ПСЖ, и Маурисио готов снова отправиться в Англию — когда бы это ни случилось.



По информации The Telegraph, возможность вернуться в Премьер-Лигу может предоставиться Почеттино уже в скором времени — в случае, если "Манчестер Юнайтед" все же решит расстаться с Оле Гуннаром Сульшером.



От Сульшера уже отворачиваются фанаты и собственные игроки, и руководству "красных дьяволов", возможно, просто не удастся отсрочить смену рулевого до лета.



Почеттино по-прежнему обладает отличной репутацией в Англии, ранее в своей карьере отработав пять с половиной сезонов в "Тоттенхэме". Маурисио обладает четкой футбольной философией и умеет работать с молодежью, что выглядит привлекательно для "Юнайтед".