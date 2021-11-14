Эдди Хау в "Ньюкасле": взаимовыгодный союз

Эдди Хау долгое время входил в число самых перспективных английских менеджеров, но вылет с "Борнмутом" и годичный простой почти разрушили его репутацию. Сейчас Хау ждет непростое испытание, но английский специалист выглядит отдохнувшим, свежим и полным желания напомнить о себе с помощью "Ньюкасла".

Абсурдно списывать Эдди Хау со счетов, но в "Ньюкасле" перед ним стоит непростая задача, а работа, за которую он взялся, может оказаться неблагодарной. Впрочем, пример Дэвида Мойеса, который в похожей ситуации начал восстанавливать свое реноме в "Сандерленде" несколько лет назад, должен вдохновлять Эдди. Даже если он не сможет задержаться в новоиспеченном самом богатом клубе мира: Хау имеет все шансы вернуться в игру и проявить свои лучшие качества. Впрочем, для этого ему нужно обязательно выполнить ту задачу, которая оказалась не под силу Эдди в последнем сезоне в "Борнмуте", — избежать вылета из Премьер-Лиги.



После того, как инвесторы из Саудовской Аравии 7 октября взяли под контроль "Ньюкасл", называлось немало кандидатур на должность нового менеджера команды, но в итоге Хау стал оптимальным вариантом для краткосрочной работы. Он молод, все еще перспективен, его команды играют в атакующий футбол, и он еще недавно трудился в Премьер-Лиге. Возможно, Хау не станет тем человеком, который выведет "Ньюкасл" в Лигу Чемпионов, но в свои лучшие годы в "Борнмуте" он бы точно рассматривался в качестве долгосрочного кандидата в "Ньюкасл", если бы "сороки" разбогатели в то время. Хау всего 43 года и его время в "Борнмуте" было многообещающим. Вдобавок перед тем ,как вылететь из Премьер-Лиги, он регулярно решал задачу выживания, а принимал команду в Лиге Два на грани потери профессионального статуса.



Хау все еще может стать успешным тренером — глупо отвергать это лишь потому, что его проект в "Борнмуте" все же завершился вылетом команды. Во-первых, не стоит забывать, что он работал в команде с небольшим бюджетом и отсутствием приличной фанатской базы, которая бы обеспечивала клубу амбиции и серьезные доходы. Во-вторых, даже после вылета "Борнмут" остался конкурентоспособной командой, что подтверждает сейчас со Скоттом Паркером, а значит Хау заложил качественный фундамент. При этом его "Борнмут" всегда старался играть в привлекательный футбол, а именно этого не хватало на "Сент-Джеймс Парк" в эпоху Майка Эшли.



Впрочем, вместе с привлекательным футболом в "Борнмуте" у Хау были две проблемы: слабая игра в обороне и неудачные трансферы, которые в итоге и стали основной причиной деградации его команды. Практически все время успешного пребывания "вишенок" в Премьер-Лиге связано с тем, что у команды был крепкий костяк из британских игроков, сформировавшихся еще в Чемпионшипе, а то и в Лиге Один. Новички с большим трудом вписывались в игру команды, а тех, кто смог действительно удачно интегрироваться в "Борнмут" Хау после его выхода в элиту, можно пересчитать на пальцах одной руки. Куда больше примеров откровенно провальных трансферов, причем — за приличные для такого клуба деньги.



На завершающей стадии работы по выбору нового менеджера руководства "Ньюкасла" остановилось на двух кандидатурах: Эдди Хау и Унаи Эмери. И назначение Эмери, казалось, имело смысл. Это был бы небольшой риск, так как Унаи был успешен только в Испании, а во Франции, России и Англии проявил себя не очень удачно. Но у него был опыт работы в Премьер-Лиге, и он умеет создавать сложную структуру из далеко не самых выдающихся игроков. Кроме того, Эмери очень хорош в кубковых турнирах, что могло быть интересным уже в следующем сезоне.



Но сделка с Эмери сорвалась из-за недостаточно тактичных действий "Ньюкасла", разозливших "Вильярреал" и обеспокоивших самого Эмери. У нынешнего руководства клуба не так уж много футбольного опыта, и есть ощущение, что поглощение "Ньюкасла" произошло слишком внезапно. У клуба все еще нет управленческой структуры, и существует путаница, которую нужно устранить как можно скорее. Вероятно, пост спортивного директора займет бывший сотрудник "Челси" Майк Эменало, но в целом сейчас складывается такое впечатление, что четкого плана у новых владельцев "сорок" пока что нет.



Как нынешние владельцы клубы хотят, чтобы играл "Ньюкасл"? Люсьен Фавр использует высокий прессинг, в то время как Эмери предпочитает низкий блок и контратаки. Будет ли приоритетом использование четырех защитников, как делал Паулу Фонсека в "Роме" и "Шахтере", или предпочтение отдается схеме с тремя центрбеками, как у Роберто Мартинеса в сборной Бельгии? Или же важно делать упор на владение мячом, как это было у Хау в "Борнмуте"? Очень трудно увидеть связь между теми кандидатами, которые рассматривались "Ньюкаслом".



Очевидно, что Хау не был первым выбором для "Ньюкасла", и это немного беспокоит, так как перед глазами пример работы Нуну Эшпириту Санту в "Тоттенхэме", который также был назначен в условиях цейтнота, не будучи оптимальным выбором руководства. Эдди, конечно же, понимает и осознает, что у него не так уж много шансов задержаться в этом проекте на долгосрочной основе. Куда хуже то, что нынешние игроки "Ньюкасла" также понимают, что они — не те люди, которые задержатся на "Сент-Джеймс Парк" надолго, и сейчас им нужно выполнить работу для того, чтобы на их место пришли другие игроки. Как получить поддержку от таких игроков, которые понимают, что при любом раскладе им нужно будет искать новые клубы уже в скором времени?



У Эдди Хау, кроме "Борнмута", была работа в "Бернли", где он откровенно провалился и ушел, оставив "кларетовых" на 16-м месте в Чемпионшипе. Но его второе пришествие в "Борнмут" было впечатляющим — он сумел вывести команду в Премьер-Лигу и удерживал ее там на протяжении пяти сезонов, несмотря на то, что "вишенки" все это время были командой с одной из самых слабых зрительских аудиторий. Еще одна проблема для Хау кроется в том, что он никогда не сталкивался со столь требовательной публикой, как на "Сент-Джеймс Парк". На юге, в Борнмуте, он работал в очень комфортных условиях, но на севере, в Ньюкасле, для многих менеджеров атмосфера становилась токсичной уже с первых матчей.



Впрочем, пока что Хау не стоит ждать негатива с трибун, так как его репутация все же не дает повода для мгновенной критики — его "Борнмут" играл в тот футбол, который мог бы "зайти" на "Сент-Джеймс Парк", вдобавок в составе "сорок" сейчас есть бывшие подопечные Хау: травматичный форвард Каллум Уилсон и бывший капитан "Борнмута" Мэтт Ритчи. Два этих игрока относятся к числу ключевых в нынешней команде, что немного облегчает задачу Хау найти быстрый контракт с раздевалкой, но у нынешнего "Ньюкасла" все же хватает проблем во всех линиях.



"Сороки" сильно зависимы от формы Аллана Сен-Максимена и результативности склонного к травмам Уилсона. Полузащита "Ньюкасла" играет невыразительно, а Джонджо Шелви — лидер, который может подвести команду в любой момент, превысив уровень агрессии на поле. Ни один из трех вратарей не может провести стабильно больше месяца, а защита в этом сезоне не выглядит надежной, хоть в целом способна быть сильнейшей линией команды, по опыту предыдущих сезонов.



Проблема еще и в том, что Эдди Хау — не тот специалист, который умел когда-либо выстроить надежную оборону. Его "Борнмут" всегда был в числе худших по игре в обороне и выживал только за счет того, что часто мог компенсировать ошибки обороны забитыми голами. Как только Хау попытался получить больше баланса, "Борнмут" вылетел в Чемпионшип, поскольку, перестав играть агрессивно в атаке, так и не сумел найти рецепт надежной игры в обороне.



И все же, Эдди Хау остается молодым и перспективным, толковым, но уже опытным специалистом. Он хорошо знает возможности большинства игроков "Ньюкасла", а сам преисполнен мотивацией восстановить свою репутацию и напомнить о себе как о специалисте, которого долгое время называли "следующим менеджером сборной Англии". Сейчас он немного уступает в этом негласном рейтинге молодых английских тренеров Грэму Поттеру и Скотту Паркеру, но глупо списывать Хау со счетов. Пусть в "Ньюкасле" и не рассчитывают на Эдди в долгосрочной перспективе, но, если он сохранит "сорокам" прописку в элите, то, наверняка, продлит свое пребывание в Премьер-Лиге и сам — не на "Сент-Джеймс Парк", так в другом месте.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru