Президент "Лидса" планирует замахнуться на место в топ-6 в следующем сезоне

Президент "Лидса" Андреа Радриццани уверен, что его клуб сможет претендовать на место в первой шестерке Премьер-Лиги в следующем сезоне.

Второй сезон "Лидса" в элите складывается очень непросто, и Радриццани даже не скрывает того, что главная цель его клуба — избежать вылета.



Но если эта цель будет достигнута, недавняя сделка по продаже 37 процентов своих акций клубу из американского футбола "Сан-Франциско Форти Найнерс" позволит "Лидсу" сделать шаг вперед в следующей кампании.



"С недавних пор мы стали партнерами "Форти Найнерс", и это имеет фундаментальное значение. Остаться в Премьер-Лиге будет очень сложно, но если мы избежим вылета в этом году, то мы сможем замахнуться на нечто большее, нежели в прошлом году. Замахнуться на место в топ-6. Также мы приступим к реновации стадиона и продолжим увеличивать стоимость этого клуба", — цитирует Радриццани The Independent.