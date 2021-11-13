Коуди: "Геи в футболе станут частью повседневной жизни"
Защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди уверен, что геи среди футболистов станут обычной вещью в будущем.
Ранее в этом году 28-летний Коуди, воспитанник "Ливерпуля", получил ЛГБТ-награду Football Ally ("футбольный союзник"), опередив таких маститых конкурентов, как Юрген Клопп, Джордан Хендерсон и Гари Линекер.
Выступая по этому поводу, Конор выразил мнение, что люди перестанут обращать внимание на сексуальную ориентацию футболистов, когда кто-нибудь один из них совершит каминг-аут.
"Я лишь могу говорить от лица себя как футболиста и от лица команды, за которую выступаю. Прежде всего я сам фанат, но мне сложно предсказать реакцию медиа и фанатов".
"Будучи футболистом, я могу сказать, что каждый в нашей раздевалке открыт, если кто-нибудь хочет совершить каминг-аут и поговорить об этом. Я никогда не встречал футболиста, который был бы негативно настроен насчет этого".
"Кстати, я думаю, что первый игрок, который совершит каминг-аут, вызовет определенную реакцию, но дальше это станет частью повседневной жизни. Это то, чего каждый ждет", — сообщил Коуди Goal.
13.11.2021 23:00
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Последние комментарии:
наконец футбольный мир узнал имена самых маститых пидоров - Юрген Клопп, Джордан Хендерсон и Конор Коуди. Последний зачат и рождён в геморрое, а "великий" клуб гнездо садомитов...
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коуди настолько маститый пид*рас, что даже клопа и хендерсона сумел обойти в битве за лгбт-авардс, еб*нуться! Впрочем, чего еще ждать от воспитанника лгбтпуля? Дауны могут сколько угодно не соглашаться со мной в комментах, но реально ведь очевидно, что фк ливерпул - абсолютное футбольное зло, а скузня - конченный заднеприводный биомусор, проводник всех деградантских/разложенческих идей. Коуди - лишь очередной пример скузнявого гомоактивиста, стоящего за моральным упадком современного общества.
Этот погибающий мир спасут только концентрационные лагеря для колбасников...
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Да не позовут тебя в Арсенал, успокойся
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уже давно стали, фк лузерхуй в полном составе тому подтверждение
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Журген Чмопп уже вылетел на переговоры!
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неудивительно, что это говорит воспитанник лгбтпуля, их там с самого детства учат шпёхаться в сракотан и сосать судьям
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Уже ждет не дождется
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