Коуди: "Геи в футболе станут частью повседневной жизни"

Конор Коуди Защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди уверен, что геи среди футболистов станут обычной вещью в будущем.

Ранее в этом году 28-летний Коуди, воспитанник "Ливерпуля", получил ЛГБТ-награду Football Ally ("футбольный союзник"), опередив таких маститых конкурентов, как Юрген Клопп, Джордан Хендерсон и Гари Линекер.

Выступая по этому поводу, Конор выразил мнение, что люди перестанут обращать внимание на сексуальную ориентацию футболистов, когда кто-нибудь один из них совершит каминг-аут.

"Я лишь могу говорить от лица себя как футболиста и от лица команды, за которую выступаю. Прежде всего я сам фанат, но мне сложно предсказать реакцию медиа и фанатов".

"Будучи футболистом, я могу сказать, что каждый в нашей раздевалке открыт, если кто-нибудь хочет совершить каминг-аут и поговорить об этом. Я никогда не встречал футболиста, который был бы негативно настроен насчет этого".

"Кстати, я думаю, что первый игрок, который совершит каминг-аут, вызовет определенную реакцию, но дальше это станет частью повседневной жизни. Это то, чего каждый ждет", — сообщил Коуди Goal.


Метки Вулверхэмптон, Коуди

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 14.11.2021 00:21 # kojan
    наконец футбольный мир узнал имена самых маститых пидоров - Юрген Клопп, Джордан Хендерсон и Конор Коуди. Последний зачат и рождён в геморрое, а "великий" клуб гнездо садомитов...

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  2. true-manc 14.11.2021 00:01 # true-manc
    коуди настолько маститый пид*рас, что даже клопа и хендерсона сумел обойти в битве за лгбт-авардс, еб*нуться! Впрочем, чего еще ждать от воспитанника лгбтпуля? Дауны могут сколько угодно не соглашаться со мной в комментах, но реально ведь очевидно, что фк ливерпул - абсолютное футбольное зло, а скузня - конченный заднеприводный биомусор, проводник всех деградантских/разложенческих идей. Коуди - лишь очередной пример скузнявого гомоактивиста, стоящего за моральным упадком современного общества.

    Этот погибающий мир спасут только концентрационные лагеря для колбасников...

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  3. ganinilyha 13.11.2021 23:48 # ganinilyha
    Да не позовут тебя в Арсенал, успокойся

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  4. mugabe 13.11.2021 23:32 # mugabe
    уже давно стали, фк лузерхуй в полном составе тому подтверждение

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  5. jirrort 13.11.2021 23:17 # jirrort
    Журген Чмопп уже вылетел на переговоры!

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  6. murderface616 13.11.2021 23:07 # murderface616
    неудивительно, что это говорит воспитанник лгбтпуля, их там с самого детства учат шпёхаться в сракотан и сосать судьям

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  7. tursa 13.11.2021 23:04 # tursa
    Уже ждет не дождется

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