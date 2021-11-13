Коуди: "Геи в футболе станут частью повседневной жизни"

Защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди уверен, что геи среди футболистов станут обычной вещью в будущем.

Ранее в этом году 28-летний Коуди, воспитанник "Ливерпуля", получил ЛГБТ-награду Football Ally ("футбольный союзник"), опередив таких маститых конкурентов, как Юрген Клопп, Джордан Хендерсон и Гари Линекер.



Выступая по этому поводу, Конор выразил мнение, что люди перестанут обращать внимание на сексуальную ориентацию футболистов, когда кто-нибудь один из них совершит каминг-аут.



"Я лишь могу говорить от лица себя как футболиста и от лица команды, за которую выступаю. Прежде всего я сам фанат, но мне сложно предсказать реакцию медиа и фанатов".



"Будучи футболистом, я могу сказать, что каждый в нашей раздевалке открыт, если кто-нибудь хочет совершить каминг-аут и поговорить об этом. Я никогда не встречал футболиста, который был бы негативно настроен насчет этого".



"Кстати, я думаю, что первый игрок, который совершит каминг-аут, вызовет определенную реакцию, но дальше это станет частью повседневной жизни. Это то, чего каждый ждет", — сообщил Коуди Goal.