Невилл назвал источник кризиса "Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл предположил, что источником кризиса "красных дьяволов" является проигранный финал Лиги Европы против "Вильярреала".

В конце мая "Юнайтед" был как никогда близок к своему первому трофею при Оле Гуннаре Сульшере, однако уступил трофей "Вильярреалу" в серии послематчевых пенальти.



В свое время "Тоттенхэм" очень тяжело переносил синдром проигранного финала Лиги Чемпионов, и Невиллу кажется, что с "дьяволами" происходит нечто похожее на старте нового сезона.



"Этот сезон складывается для них тяжело. Так сильно отстать после 11 туров — это недопустимо".



"Оле продвинулся от шестого места к третьему и затем ко второму, и он должен был выиграть финал Лиги Европы против "Вильярреала". Я возвращаюсь к тому матчу, потому что поражения в финалах оказывают большое влияние на игроков".



"Когда ты выигрываешь финал и получаешь медаль на шею, ты привыкаешь к победам", — сообщил Невилл в своем подкасте.