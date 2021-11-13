Невилл назвал источник кризиса "Юнайтед"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл предположил, что источником кризиса "красных дьяволов" является проигранный финал Лиги Европы против "Вильярреала".
В конце мая "Юнайтед" был как никогда близок к своему первому трофею при Оле Гуннаре Сульшере, однако уступил трофей "Вильярреалу" в серии послематчевых пенальти.
В свое время "Тоттенхэм" очень тяжело переносил синдром проигранного финала Лиги Чемпионов, и Невиллу кажется, что с "дьяволами" происходит нечто похожее на старте нового сезона.
"Этот сезон складывается для них тяжело. Так сильно отстать после 11 туров — это недопустимо".
"Оле продвинулся от шестого места к третьему и затем ко второму, и он должен был выиграть финал Лиги Европы против "Вильярреала". Я возвращаюсь к тому матчу, потому что поражения в финалах оказывают большое влияние на игроков".
"Когда ты выигрываешь финал и получаешь медаль на шею, ты привыкаешь к победам", — сообщил Невилл в своем подкасте.
13.11.2021 22:00
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Последние комментарии:
Что он блять несет? Какой в пизду финал ЛЕ? Победа в турнире по четвергам что, как он считает, должна была дать команде? Все что он сказал можно считать адекватностью по отношению к Петухему и финалу ЛЧ, но, блять, МЮ с ЛЕ? Сука, Невилл собрал на тупости аки какой-то труманк.
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Синдром "улия гейгуннера сосульшера"
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