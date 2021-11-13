Шерингем: "В "Тоттенхэме" и "Арсенале" разные стандарты"

Бывший нападающий сборной Англии Тедди Шерингем считает, что в данный момент в "Тоттенхэме" и "Арсенале" установлены стандарты разного уровня.

На момент увольнения Нуну Эшпириту Санту и назначения Антонио Конте "Тоттенхэм" отставал всего на два очка от "Арсенала" в Премьер-Лиге, при этом все восхищались, какой хороший сезон проводят "канониры" и как слабо выступают их соседи.



По мнению Шерингема, это говорит лишь о том, что в "Тоттенхэме" установлена более высокая планка, и шпоры" пригласили Конте на должность главного тренера как раз для того, чтобы резко улучшить свои результаты.



"Тоттенхэм" находится в середине таблицы и лишь слегка отстает от "Арсенала", который, как принято считать, проводит великолепный сезон".



"Похоже на то, что прямо сейчас фанаты "Арсенала" довольны Артетой, которому удается немного опережать "Тоттенхэм".



"Это говорит о том, что в данный момент в двух клубах Северного Лондона разные стандарты. Однако очевидно, что "Тоттенхэм" недоволен своим положением и пытается что-то изменить".



"Одного только назначения Конте недостаточно, но я думаю, это порадует фанатов. Не сомневаюсь, что Конте будет стремиться в Лигу Чемпионов. Таково его желание".



"Надеюсь, теперь у нас есть победитель у руля, и он вернет нас в Лигу Чемпионов. Фанаты "Тоттенхэма" были бы счастливы попасть на "Уэмбли" и, например, выиграть Кубок Англии, потому что в футбол играют, чтобы побеждать", — цитирует Шерингема Football.London.

