Коло Туре вспомнил о своем подкате против Венгера

Легенда "Арсенала" Коло Туре вспомнил, как сыграл в подкате против самого Арсена Венгера во время своего просмотра в лондонском клубе.

Туре посвятил "Арсеналу" семь лет своей карьеры, выиграв с "канонирами" Премьер-Лигу и два Кубка Англии и став частью легендарной команды "Непобедимых".



Но в 2002 году ивуарийский защитник прибыл в "Арсенал" никому не известным молодым игроком и настолько переусердствовал на тренировке, что опасался даже не получить контракт.



"Мне очень повезло отправиться на тот просмотр. Я провел там две недели и, как вы теперь знаете, совершил подкат против Арсена Венгера!"



"Но, кажется, тот подкат изменил мою карьеру. Это показало тренеру, как сильно я жажду успеха и как сильно я хочу стать профессиональным футболистом. В любом случае так он это воспринял".



"Все игроки смеялись, а я был в шоке! Я думал, они сразу же выгонят меня".



"Но Арсен поступил умно — он лишь увидел молодого африканского парня, который хотел произвести на него впечатление. Он дал мне возможность выражать себя и показать, на что я способен", — сообщил Туре FourFourTwo.