Эвра рассказал, как врезал Невиллу на тренировке

Патрис Эвра и Гари Невилл Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра рассказал, как однажды применил прием кунг-фу против Гари Невилла на тренировке.

Эвра и Невилл, два крайних защитника, вместе провели в "Юнайтед" пять лет, пока Гари не завершил игровую карьеру в 2011 году. Патрис остался в клубе еще на три сезона, после чего отправился в "Ювентус".

Сейчас Эвра и Невилл находятся в прекрасных отношениях, однако однажды Патрис в порыве ярости едва не прикончил Гари.

"Гари был нашим капитаном. У меня были такие хорошие отношения с ним. Когда я пришел в клуб, именно он ездил со мной и помогал найти дом. Он был отличным капитаном".

"С Гари Невиллом связана забавная история, потому что однажды на тренировке я получил мяч, а он сыграл в отборе против меня. Он добрался до мяча, но также задел мою ногу, и я оказался на земле. Это было больно. Я сказал: "Гари, ты не извинился". Он лишь послал меня на ***. Я такой: "Ну, ладно".

"Спустя 20 секунд он грудью принял мяч после диагональной передачи, а я выполнил прием в стиле Брюса Ли, с "вертушки" ударив его в горло. Я едва не сломал ему шею".

"Тогда Фергюсон остановил тренировку, и каждый подошел к нам. Уэйн Руни сказал: "Ты спятил? Он мог умереть". Я ответил: "В следующий раз он извинится". Уже в раздевалке Гари подошел ко мне и сказал: "Ты спятил?" А я вновь ответил: "Гари, в следующий раз просто извинись".

"Я был спокоен, и каждый почувствовал, что я по-настоящему опасен. После этого меня стали так сильно уважать. Я люблю Гари, а он любит меня из-за того, как я высказываюсь насчет "Юнайтед".

"Как-то он сказал: "Патрис, ты словно манкунианец. Некоторые люди, выросшие в этом городе, никогда не любили этот клуб так сильно, как ты". Гари — простой человек: если ты любишь "Манчестер Юнайтед", он будет твоим лучшим другом", — сообщил Эвра talkSPORt.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2021 18:00

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  1. gin 13.11.2021 18:51 # gin
    Как-то не вяжется "я по-настоящему опасен" с тем, как Эвра рыдал словно баба. Суарес не даст соврать.

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  2. dungeon-master 13.11.2021 18:15 # dungeon-master
    0хуительные гачи-истории из клуба петухов

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