Уилшир все еще задумывается о завершении карьеры

Полузащитник Джек Уилшир рассказал, что он все еще задумывается о завершении игровой карьеры.

Ранее в этом сезоне Уилшир уже говорил, что может повесить бутсы на гвоздь ввиду отсутствия предложений от других клубов.



С тех пор Уилшир был приглашен тренироваться вместе с родным "Арсеналом", чтобы улучшить свою физическую форму и затем перейти в какой-нибудь клуб. Также Джек занимается с молодежью из академии "канониров", получая первичные тренерские навыки.



29-летний англичанин по-прежнему хочет играть, но мысли о том, что ему придется досрочно завершить карьеру, не отпускают его.



"Я вынужден думать о завершении карьеры. Поэтому я и прохожу тренерские курсы. В какой-то степени мне пришлось это сделать, но я благодарен за предоставленную возможность".



"Я на 100 процентов уверен, что все еще могу играть. Мне все равно, что люди говорят или пишут в социальных сетях".



"Однако я честный человек. Если я буду думать, что не могу, то я первым скажу: "Хватит, я займусь чем-нибудь другим".



"Я почти чувствую, что мне пойдет на пользу нечто другое. Возможно, мне стоит отправиться за рубеж", — сообщил Уилшир BBC.