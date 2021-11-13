Уилшир все еще задумывается о завершении карьеры
Полузащитник Джек Уилшир рассказал, что он все еще задумывается о завершении игровой карьеры.
Ранее в этом сезоне Уилшир уже говорил, что может повесить бутсы на гвоздь ввиду отсутствия предложений от других клубов.
С тех пор Уилшир был приглашен тренироваться вместе с родным "Арсеналом", чтобы улучшить свою физическую форму и затем перейти в какой-нибудь клуб. Также Джек занимается с молодежью из академии "канониров", получая первичные тренерские навыки.
29-летний англичанин по-прежнему хочет играть, но мысли о том, что ему придется досрочно завершить карьеру, не отпускают его.
"Я вынужден думать о завершении карьеры. Поэтому я и прохожу тренерские курсы. В какой-то степени мне пришлось это сделать, но я благодарен за предоставленную возможность".
"Я на 100 процентов уверен, что все еще могу играть. Мне все равно, что люди говорят или пишут в социальных сетях".
"Однако я честный человек. Если я буду думать, что не могу, то я первым скажу: "Хватит, я займусь чем-нибудь другим".
"Я почти чувствую, что мне пойдет на пользу нечто другое. Возможно, мне стоит отправиться за рубеж", — сообщил Уилшир BBC.
13.11.2021 17:00
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Да завершай говно гейгуннерское. Нахрен ты никому не нужен уже.
Помню как в рот вые6аные педики гомогуннеры яро надрачивали на этого днаря.
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