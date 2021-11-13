Де Брюйне: "Чемпионат Мира каждые два года — неплохая идея"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне назвал "неплохой идеей" предложение ФИФА проводить Чемпионат Мира каждые два года.

Ранее на текущей неделе все 20 клубов Премьер-Лиги единодушно проголосовали против продвигаемой Арсеном Венгером идеи проводить Чемпионат Мира каждые два года.

Однако у этого предложения есть и свои сторонники. Ранее Венгера поддержал главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, а теперь это сделал Де Брюйне, но у Кевина есть два условия.

"На старте сезона у нас была встреча с ФИФА, и Арсен Венгер объяснил нам, чего они хотят".

"Чтобы осуществить нечто подобное, федерации всех стран, УЕФА и ФИФА должны скоординировать свои действия. Нужно работать вместе".

"Я настоял еще на одной вещи: я сказал им, что они должны оставить нам, игрокам, период для полноценного отдыха в конце сезона".

"Сама по себе это неплохая идея, пока все работают сообща", — сообщил Де Брюйне Belga.


Метки Венгер, Де Брюйне, Манчестер Сити, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2021 16:00

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  1. weorlfc 13.11.2021 17:42 # weorlfc
    Тупой рыжий дигродант

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  2. alexomck 13.11.2021 17:20 # alexomck
    Ему Евро мало было?

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  3. manutd-20champ 13.11.2021 17:12 # manutd-20champ
    к сожалению рыжий не отличается умом и сообразительностью.

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  4. true-manc 13.11.2021 16:12 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  5. ganinilyha 13.11.2021 16:01 # ganinilyha
    Ты всё равно не выиграешь, проводись он хоть каждый год

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