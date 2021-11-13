Де Брюйне: "Чемпионат Мира каждые два года — неплохая идея"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне назвал "неплохой идеей" предложение ФИФА проводить Чемпионат Мира каждые два года.
Ранее на текущей неделе все 20 клубов Премьер-Лиги единодушно проголосовали против продвигаемой Арсеном Венгером идеи проводить Чемпионат Мира каждые два года.
Однако у этого предложения есть и свои сторонники. Ранее Венгера поддержал главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, а теперь это сделал Де Брюйне, но у Кевина есть два условия.
"На старте сезона у нас была встреча с ФИФА, и Арсен Венгер объяснил нам, чего они хотят".
"Чтобы осуществить нечто подобное, федерации всех стран, УЕФА и ФИФА должны скоординировать свои действия. Нужно работать вместе".
"Я настоял еще на одной вещи: я сказал им, что они должны оставить нам, игрокам, период для полноценного отдыха в конце сезона".
"Сама по себе это неплохая идея, пока все работают сообща", — сообщил Де Брюйне Belga.
13.11.2021 16:00
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Последние комментарии:
Тупой рыжий дигродант
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Ему Евро мало было?
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к сожалению рыжий не отличается умом и сообразительностью.
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КОРОЛЬ!!!
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Ты всё равно не выиграешь, проводись он хоть каждый год
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