Де Брюйне: "Чемпионат Мира каждые два года — неплохая идея"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне назвал "неплохой идеей" предложение ФИФА проводить Чемпионат Мира каждые два года.

Ранее на текущей неделе все 20 клубов Премьер-Лиги единодушно проголосовали против продвигаемой Арсеном Венгером идеи проводить Чемпионат Мира каждые два года.



Однако у этого предложения есть и свои сторонники. Ранее Венгера поддержал главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола, а теперь это сделал Де Брюйне, но у Кевина есть два условия.



"На старте сезона у нас была встреча с ФИФА, и Арсен Венгер объяснил нам, чего они хотят".



"Чтобы осуществить нечто подобное, федерации всех стран, УЕФА и ФИФА должны скоординировать свои действия. Нужно работать вместе".



"Я настоял еще на одной вещи: я сказал им, что они должны оставить нам, игрокам, период для полноценного отдыха в конце сезона".



"Сама по себе это неплохая идея, пока все работают сообща", — сообщил Де Брюйне Belga.