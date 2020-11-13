"Сити" исключает расставание со Стерлингом в январе

"Манчестер Сити" исключает уход вингера Рахима Стерлинга из клуба в январе.

В январе от контракта Стерлинга останется только 18 месяцев, а договориться о продлении сотрудничества сторонам мешает то обстоятельство, что Рахим перестал был твердым игроком основы "Сити".



Согласно слухам, 26-летний англичанин, ранее намекавший на отъезд из Премьер-Лиги, может стать трансферной целью для нового главного тренера "Барселоны" Хави.



Однако ESPN утверждает, что Стерлинг ни за что не покинет "Этихад" в зимнее окно. "Горожане" не продадут Рахима и даже не отпустят его в аренду.



"Сити" не боится отложить вопрос о будущем Стерлинга на следующее лето. Вот тогда "горожане" будут открыты к продаже Рахима, если тот так и не подпишет новый контракт.