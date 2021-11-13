Смит должен возглавить "Норвич" в течение 48 часов
"Норвич" ожидает подтвердить Дина Смита своим новым главным тренером в течение 48 часа.
Ранее на текущей неделе "Норвич" вел переговоры со Смитом и Фрэнком Лэмпардом, но последний накануне решил отказаться от дальнейшего диалога с "канарейками".
Самоотвод Лэмпарда упрощает выбор "Норвича", и The Athletic ожидает, что Смит заключит контракт с последним на данный момент клубом Премьер-Лиги не позднее понедельника.
Отметим, что лишь неделю назад "Норвич" попрощался с Даниэлем Фарке. В прошлый уикенд и Смит был уволен из "Астон Виллы".
Предполагается, что помогать Смиту на "Кэрроу Роуд" будет бывший ассистент "Лестера" и "Норвича" Крейг Шекспир.
13.11.2021 14:00
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А как же лумпопорт?.. Ахахах
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