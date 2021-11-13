Смит должен возглавить "Норвич" в течение 48 часов

"Норвич" ожидает подтвердить Дина Смита своим новым главным тренером в течение 48 часа.

Ранее на текущей неделе "Норвич" вел переговоры со Смитом и Фрэнком Лэмпардом, но последний накануне решил отказаться от дальнейшего диалога с "канарейками".



Самоотвод Лэмпарда упрощает выбор "Норвича", и The Athletic ожидает, что Смит заключит контракт с последним на данный момент клубом Премьер-Лиги не позднее понедельника.



Отметим, что лишь неделю назад "Норвич" попрощался с Даниэлем Фарке. В прошлый уикенд и Смит был уволен из "Астон Виллы".



Предполагается, что помогать Смиту на "Кэрроу Роуд" будет бывший ассистент "Лестера" и "Норвича" Крейг Шекспир.