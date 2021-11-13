Смит должен возглавить "Норвич" в течение 48 часов

Дин Смит "Норвич" ожидает подтвердить Дина Смита своим новым главным тренером в течение 48 часа.

Ранее на текущей неделе "Норвич" вел переговоры со Смитом и Фрэнком Лэмпардом, но последний накануне решил отказаться от дальнейшего диалога с "канарейками".

Самоотвод Лэмпарда упрощает выбор "Норвича", и The Athletic ожидает, что Смит заключит контракт с последним на данный момент клубом Премьер-Лиги не позднее понедельника.

Отметим, что лишь неделю назад "Норвич" попрощался с Даниэлем Фарке. В прошлый уикенд и Смит был уволен из "Астон Виллы".

Предполагается, что помогать Смиту на "Кэрроу Роуд" будет бывший ассистент "Лестера" и "Норвича" Крейг Шекспир.


Метки Норвич, Смит, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 327



Поиск: