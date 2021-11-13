Де Брюйне: "У меня не было ненависти к Моуриньо"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что не испытывал ненависти к своему бывшему наставнику по "Челси" Жозе Моуриньо.

В сезоне 2013/14 Моуриньо позволил Де Брюйне сыграть только три матча в Премьер-Лиге, что и подтолкнуло Кевина к переходу в "Вольфсбург", из которого он позже вернулся в Англию большой звездой.



Однако Де Брюйне не обижается на Моуриньо, несмотря на то, что их сотрудничество не сложилось.



"Они очень хотели сохранить меня и дать мне шанс, но я был настроен отправиться в Германию. У меня было хорошее предчувствие насчет этого, а я всегда доверяюсь чувствам. Я все же немного играл в "Челси", но играть на выезде против "Суиндона" в кубке — это печально..."



"Я не играл месяц, а затем должен сыграть против клуба Лиги Два. Тогда для меня все было кончено".



"Я никогда не жаловался Жозе Моуриньо. Я упорно тренировался и показывал достаточно. Но это футбольный миф, что ты получишь шанс, если будешь хорошо тренироваться".



"Это неправда. Я слегка чувствовал себя застрявшим на месте, потому что я не видел реальных шансов играть, но это все равно кое-чему научило меня".



"В то время я не видел выхода для меня, я просто хотел уйти. И я не испытывал ненависти к Моуриньо, я уже не был ребенком. У нас просто не сложилось", — сообщил Де Брюйне Het Nieuwsblad.