Де Брюйне: "У меня не было ненависти к Моуриньо"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что не испытывал ненависти к своему бывшему наставнику по "Челси" Жозе Моуриньо.
В сезоне 2013/14 Моуриньо позволил Де Брюйне сыграть только три матча в Премьер-Лиге, что и подтолкнуло Кевина к переходу в "Вольфсбург", из которого он позже вернулся в Англию большой звездой.
Однако Де Брюйне не обижается на Моуриньо, несмотря на то, что их сотрудничество не сложилось.
"Они очень хотели сохранить меня и дать мне шанс, но я был настроен отправиться в Германию. У меня было хорошее предчувствие насчет этого, а я всегда доверяюсь чувствам. Я все же немного играл в "Челси", но играть на выезде против "Суиндона" в кубке — это печально..."
"Я не играл месяц, а затем должен сыграть против клуба Лиги Два. Тогда для меня все было кончено".
"Я никогда не жаловался Жозе Моуриньо. Я упорно тренировался и показывал достаточно. Но это футбольный миф, что ты получишь шанс, если будешь хорошо тренироваться".
"Это неправда. Я слегка чувствовал себя застрявшим на месте, потому что я не видел реальных шансов играть, но это все равно кое-чему научило меня".
"В то время я не видел выхода для меня, я просто хотел уйти. И я не испытывал ненависти к Моуриньо, я уже не был ребенком. У нас просто не сложилось", — сообщил Де Брюйне Het Nieuwsblad.
13.11.2021 13:00
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Помню ещё до челси его, такие банки клал, еще ворот соперника не видно на экране а лупит как шайтан, эх... рыжий мне тогда казался, топчик
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КЕВИИИИИН...
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КОРОЛЬ!!!
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