Агент: "Челси" хочет продлить контракт с Жоржиньо"
Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо поведал, что руководство лондонского клуба хочет заключить новый контракт с его клиентом.
Жоржиньо, которому в следующем месяце исполнится 30, выступает за "Челси" после своего перехода из "Наполи" в 2018 году. За это время итальянец изменил отношение фанатов и общественности к себе, заслужив репутацию одного из лучших игроков мира.
В этом году Жоржиньо выиграл Лигу Чемпионов с "Челси" и Евро-2020 со сборной Италии, став одним из главным претендентом на "Золотой мяч".
В очередной раз обсуждая вероятность возвращения своего клиента в "Наполи", агент Жоао Сантос, словно случайно, обмолвился о желании "Челси" продлить истекающий в 2023 году контракт Жоржиньо.
"Возвращение в "Наполи"? Никогда не говори никогда, потому что рынок очень динамичен".
"Однако (директор "Челси") Марина Грановская уже дала нам знать, что хочет продлить его контракт, поэтому давайте посмотрим", — цитирует Сантоса Daily Express.
13.11.2021 12:00
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