Агент: "Челси" хочет продлить контракт с Жоржиньо"

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо поведал, что руководство лондонского клуба хочет заключить новый контракт с его клиентом.

Жоржиньо, которому в следующем месяце исполнится 30, выступает за "Челси" после своего перехода из "Наполи" в 2018 году. За это время итальянец изменил отношение фанатов и общественности к себе, заслужив репутацию одного из лучших игроков мира.



В этом году Жоржиньо выиграл Лигу Чемпионов с "Челси" и Евро-2020 со сборной Италии, став одним из главным претендентом на "Золотой мяч".



В очередной раз обсуждая вероятность возвращения своего клиента в "Наполи", агент Жоао Сантос, словно случайно, обмолвился о желании "Челси" продлить истекающий в 2023 году контракт Жоржиньо.



"Возвращение в "Наполи"? Никогда не говори никогда, потому что рынок очень динамичен".



"Однако (директор "Челси") Марина Грановская уже дала нам знать, что хочет продлить его контракт, поэтому давайте посмотрим", — цитирует Сантоса Daily Express.