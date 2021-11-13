Магуайр объяснил свое празднование гола

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр объяснил свое празднование гола в матче за сборную Англии против Албании.

Магуайр был жестко раскритиковал легендой "Юнайтед" Роем Кином после того, как отпраздновал свой гол в победном для англичан матче против Албании накануне (5:0), приставив ладони к своим ушам.

Кин считает, что это был нелепый жест как от игрока, чья форма на клубном уровне уже давно вызывает большие вопросы. Однако Харри уверяет, что он не пытался что-либо продемонстрировать.

"Рис (Джеймс) выполнил отличную подачу. Мы работали над этим. Мы знали, что можем воспользоваться этим, и нужно похвалить за это тренерский штаб. Мне удалось поразить дальний угол ворот, и я думаю, в такого рода матчах первый гол имеет ключевое значение. Мы знали, что у нас будет много стандартов, и нам нужно было воспользоваться этим".

"Я отпраздновал, проехавшись на коленях, но это было естественно с моей стороны. Забить за свою страну — это удивительное ощущение. Мое празднование не было направлено в адрес кого-либо. Это было естественное выражение эмоций от того, что я открыл счет за сборную Англии", — сообщил Магуайр Sky Sports.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, сборная Албании, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1963

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Последние комментарии:




  1. denk 13.11.2021 12:10 # denk
    Он когда посрет наверно сразу сальтуху делает

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  2. armaha 13.11.2021 11:41 # armaha
    Забил Албании пздц...

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  3. scholes18 13.11.2021 10:58 # scholes18
    Магуайр обоссал всех критиков, но забыл снять штаны.

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  4. ketamin 13.11.2021 10:51 # ketamin
    Два долаб.еба. Что один критикует непонятно за что, что другой оправдывается непонятно перед кем. Два типичных представителя красной помойки!

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  5. quavo 13.11.2021 10:02 # quavo
    Просто тупой уволень , тупейший защитник

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  6. kabanusco 13.11.2021 10:01 # kabanusco
    Лучше бы молчал

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