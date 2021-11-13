Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр объяснил свое празднование гола в матче за сборную Англии против Албании.

Магуайр был жестко раскритиковал легендой "Юнайтед" Роем Кином после того, как отпраздновал свой гол в победном для англичан матче против Албании накануне (5:0), приставив ладони к своим ушам.



Кин считает, что это был нелепый жест как от игрока, чья форма на клубном уровне уже давно вызывает большие вопросы. Однако Харри уверяет, что он не пытался что-либо продемонстрировать.



"Рис (Джеймс) выполнил отличную подачу. Мы работали над этим. Мы знали, что можем воспользоваться этим, и нужно похвалить за это тренерский штаб. Мне удалось поразить дальний угол ворот, и я думаю, в такого рода матчах первый гол имеет ключевое значение. Мы знали, что у нас будет много стандартов, и нам нужно было воспользоваться этим".



"Я отпраздновал, проехавшись на коленях, но это было естественно с моей стороны. Забить за свою страну — это удивительное ощущение. Мое празднование не было направлено в адрес кого-либо. Это было естественное выражение эмоций от того, что я открыл счет за сборную Англии", — сообщил Магуайр Sky Sports.