Магуайр объяснил свое празднование гола
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр объяснил свое празднование гола в матче за сборную Англии против Албании.
Магуайр был жестко раскритиковал легендой "Юнайтед" Роем Кином после того, как отпраздновал свой гол в победном для англичан матче против Албании накануне (5:0), приставив ладони к своим ушам.
Кин считает, что это был нелепый жест как от игрока, чья форма на клубном уровне уже давно вызывает большие вопросы. Однако Харри уверяет, что он не пытался что-либо продемонстрировать.
"Рис (Джеймс) выполнил отличную подачу. Мы работали над этим. Мы знали, что можем воспользоваться этим, и нужно похвалить за это тренерский штаб. Мне удалось поразить дальний угол ворот, и я думаю, в такого рода матчах первый гол имеет ключевое значение. Мы знали, что у нас будет много стандартов, и нам нужно было воспользоваться этим".
"Я отпраздновал, проехавшись на коленях, но это было естественно с моей стороны. Забить за свою страну — это удивительное ощущение. Мое празднование не было направлено в адрес кого-либо. Это было естественное выражение эмоций от того, что я открыл счет за сборную Англии", — сообщил Магуайр Sky Sports.
13.11.2021 10:00
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Последние комментарии:
Он когда посрет наверно сразу сальтуху делает
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Забил Албании пздц...
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Магуайр обоссал всех критиков, но забыл снять штаны.
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Два долаб.еба. Что один критикует непонятно за что, что другой оправдывается непонятно перед кем. Два типичных представителя красной помойки!
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Просто тупой уволень , тупейший защитник
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Лучше бы молчал
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