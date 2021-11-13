Райт: "У Джеймса есть все, чтобы продолжать выигрывать конкуренцию у Трента"
Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что Рис Джеймс из "Челси" обладает всем необходимым, чтобы и дальше выигрывать конкуренцию у Трента Александер-Арнольда из "Ливерпуля" справа в обороне сборной Англии.
Главный тренер англичан Гарет Саутгейт не слишком-то доверяет Тренту, и связано это прежде всего с высочайшей конкуренцией на позиции правого защитника в национальной команде.
Вот и матч против Албании в рамках отбора к ЧМ-2022 накануне Трент начал в запасе, заменив Джеймса лишь на 13 заключительных минут, и Райта это не удивляет.
"Он продолжает не пускать в стартовый состав такого конкурента, как Трент Александер-Арнольд. У него есть все необходимое. Он удивительным образом выполняет подачи, он отбирает мяч. Он обладает способностью и силой, чтобы продвигаться вперед с мячом, он такой боец. Он суперигрок", — сообщил Райт ITV.
13.11.2021 09:00
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