Жиру мечтает поиграть за "Ливерпуль"

Бывший нападающий "Челси" и "Арсенала" Оливье Жиру признался, что хотел бы поиграть за "Ливерпуль".

Жиру посвятил двум лондонским клубам девять сезонов, минувшим летом отправившись в "Милан".



"Ливерпуль" никогда не рассматривал Оливье в качестве своей трансферной цели, однако 35-летний француз очень симпатизирует команде Юргена Клоппа.



"Я не думаю, что это возможно, но я должен сказать, что "Ливерпуль" обладает удивительным стадионом и удивительными фанатами. Какой бы игрок не хотел выступать за них?"



"Они стали чемпионами Европы, они выиграли лигу, и у них отличный тренер", — цитирует Жиру Liverpool Echo.