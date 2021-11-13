Жиру мечтает поиграть за "Ливерпуль"
Бывший нападающий "Челси" и "Арсенала" Оливье Жиру признался, что хотел бы поиграть за "Ливерпуль".
Жиру посвятил двум лондонским клубам девять сезонов, минувшим летом отправившись в "Милан".
"Ливерпуль" никогда не рассматривал Оливье в качестве своей трансферной цели, однако 35-летний француз очень симпатизирует команде Юргена Клоппа.
"Я не думаю, что это возможно, но я должен сказать, что "Ливерпуль" обладает удивительным стадионом и удивительными фанатами. Какой бы игрок не хотел выступать за них?"
"Они стали чемпионами Европы, они выиграли лигу, и у них отличный тренер", — цитирует Жиру Liverpool Echo.
13.11.2021 07:00
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