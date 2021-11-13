Кин раскритиковал Магуайра за празднование гола против Албании

Харри Магуайр Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал Харри Магуайра за то, как защитник "красных дьяволов" отпраздновал свой гол за сборную Англии против Албании.

Именно Магуайр открыл счет в победном для англичан матче против албанцев в рамках отбора к ЧМ-2022 в пятницу вечером (5:0).

Празднуя свой гол, Харри демонстративно приставил ладони к ушам, словно желая услышать критиков, которые были беспощадны с ним на старте нового сезона. Такого рода жест привел Кина в ярость.

"Похоже на то, что он прикладывает ладони к своим ушам, словно заткнул своих критиков, но я думаю, это стыдоба".

"В последние месяцы он играл позорным образом за "Манчестер Юнайтед". Если он думает, что своим голом заткнет критиков... Это нелепо", — сообщил Кин в эфире ITV.


Метки Кин, Магуайр, Манчестер Юнайтед, сборная Албании, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 13.11.2021 06:00

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  1. largo-winch 13.11.2021 09:13 # largo-winch
    Капитан, Сердце, Диспетчер Халл Сити!

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  2. nehta 13.11.2021 07:16 # nehta
    Те, кто сомневался, что Магвайер - долбоёб, теперь в этом уверены.

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  3. j24081993 13.11.2021 06:08 # j24081993
    Закрыл рот албанским критикам )) остальные ржут с него

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