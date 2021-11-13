Кин раскритиковал Магуайра за празднование гола против Албании
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал Харри Магуайра за то, как защитник "красных дьяволов" отпраздновал свой гол за сборную Англии против Албании.
Именно Магуайр открыл счет в победном для англичан матче против албанцев в рамках отбора к ЧМ-2022 в пятницу вечером (5:0).
Празднуя свой гол, Харри демонстративно приставил ладони к ушам, словно желая услышать критиков, которые были беспощадны с ним на старте нового сезона. Такого рода жест привел Кина в ярость.
"Похоже на то, что он прикладывает ладони к своим ушам, словно заткнул своих критиков, но я думаю, это стыдоба".
"В последние месяцы он играл позорным образом за "Манчестер Юнайтед". Если он думает, что своим голом заткнет критиков... Это нелепо", — сообщил Кин в эфире ITV.
13.11.2021 06:00
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Последние комментарии:
Капитан, Сердце, Диспетчер Халл Сити!
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Те, кто сомневался, что Магвайер - долбоёб, теперь в этом уверены.
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Закрыл рот албанским критикам )) остальные ржут с него
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