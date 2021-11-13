Англичане забили пять безответных голов Албании

Сборная Англии оказалась на пороге выхода на ЧМ-2022 благодаря победе 5:0 над Албанией.

Относительно 1:1 с Венгрией в стартовом составе англичан произошло пять изменений. Вернулись в команду Рис Джеймс, Бен Чилуэлл, Харри Магуайр, Калвин Филлипс и Джордан Хендерсон, заменив Люка Шоу, Деклана Райса, Тайрона Мингса, Джек Грилиша и Мейсона Маунта.



Подопечные Гарета Саутгейта предстали совершенно другой командой, нежели в унылом матче против венгров, сразу же принявшись оказывать нешуточное давление на чужие ворота.



И албанская оборона дала сбой уже на девятой минуте, когда Харри Магуайр головой замкнул подачу Риса Джеймса — 1:0.



В этом матче был еще один быстрый гол. Сыграв в стенку с Филом Фоденом, Джордан Хендерсон выполнил подачу на Харри Кейна, и тот с метра поразил ворота головой — 2:0.



Вскоре отличился и сам Хендерсон, а Кейн в остатке тайма оформил хет-трик, и на перерыв команды ушли при счете 5:0.



Во втором тайме сборная Англии походила на сытого кота, который не хотел лишний раз шевелиться. Многочисленные замены также не помогали игре ускориться.



Едва ли не самым заметным событием второй половины матча стал дебют за национальную команду полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу.



Англия сделала игру за 45 минут, а дальше могла позволить себе расслабиться. Теперь команде Саутгейта будет достаточно набрать очко против Сан-Марино в понедельник.



Сборная Англии — сборная Албании — 5:0 (5:0)



Голы: Магуайр 9, Кейн 18, 33, 45, Хендерсон 28.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Магуайр, Стоунс, Джеймс (Александер-Арнольд 77), Хендерсон, Филлипс (Беллингем 64), Чилуэлл, Фоден (Грилиш 63), Кейн (Абрахэм 63), Стерлинг (Смит-Роу 77).