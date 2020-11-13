Смит-Роу рассказал, что его отверг "Челси" и пытался переманить "Тоттенхэм"

Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу рассказал, как его отверг "Челси" и как его пытался переманить "Тоттенхэм".

21-летний Смит-Роу является одним из самых прогрессирующих игроков "Арсенала", своей отличной формой впервые в карьере заслужив вызов в сборную Англии.



А вот "Челси" в свое время не поверил в талант Смит-Роу, что лишь помогло Эмилю попасть в академию любимого клуба.



"Перед тем, как попасть в "Арсенал", я побывал на просмотре в "Челси" благодаря одному из своих друзей в местной команде".



"Он сам уже находился на просмотре в "Челси" и замолвил словечко за меня. Я не знаю, как ему это удалось, но я попал на просмотр в "Челси", хотя из этого ничего и не вышло".



"Мне было сложно, потому что я был так молод, но сразу после этого мне посчастливилось попасть в "Арсенал", и с тех пор я не оглядывался назад", — цитирует Смит-Роу Daily Mirror.



Также Эмиль поведал, как позже "Тоттенхэм" пытался переманить его из академии "канониров".



"Тоттенхэм" хотел меня, когда мне было 15 или 16, но я, будучи фанатом "Арсенала", совершенно не был в этом заинтересован. Я пришел в "Арсенал" в 10 лет и всегда был настроен оставить след в любимом клубе", — добавил Смит-Роу.