Зийеш хочет уйти из "Челси" в январе

Вингер Хаким Зийеш хочет покинуть "Челси" в зимнее трансферное окно.

Отдавая по 20+ результативных передач в двух своих последних сезонах в "Аяксе", в прошлой кампании Зийеш лишь четырежды ассистировал партнерам по "Челси".



Хаким до сих пор в полной мере не адаптировался к Премьер-Лиге, и в этом сезоне нет никаких намеков на прогресс 28-летнего марокканца, лишь дважды выходившего в стартовом составе "синих" в рамках чемпионата.



По информации Bild, Зийеш задумал сменить клуб в январе, и дортмундская "Боруссия" уже выразила готовность протянуть руку помощи Хакиму.



От контракта Зийеша с "Челси" остается еще три полных года, поэтому "Боруссия" может ограничиться арендой Хакима на вторую половину сезона.