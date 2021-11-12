Зийеш хочет уйти из "Челси" в январе
Вингер Хаким Зийеш хочет покинуть "Челси" в зимнее трансферное окно.
Отдавая по 20+ результативных передач в двух своих последних сезонах в "Аяксе", в прошлой кампании Зийеш лишь четырежды ассистировал партнерам по "Челси".
Хаким до сих пор в полной мере не адаптировался к Премьер-Лиге, и в этом сезоне нет никаких намеков на прогресс 28-летнего марокканца, лишь дважды выходившего в стартовом составе "синих" в рамках чемпионата.
По информации Bild, Зийеш задумал сменить клуб в январе, и дортмундская "Боруссия" уже выразила готовность протянуть руку помощи Хакиму.
От контракта Зийеша с "Челси" остается еще три полных года, поэтому "Боруссия" может ограничиться арендой Хакима на вторую половину сезона.
12.11.2021 23:00
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Только в зенит.
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Топ трансфер, в одном ряду с Кепой, Вернером и Хаверцом.
НУ а что вы хотели от тупой русской пизды?
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Бежать из этой помойки надо пока не угробил свою карьеру
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