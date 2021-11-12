"Сити" готов вернуться за Кейном в январе

"Манчестер Сити" готов вернуться за нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном в зимнее трансферное окно.

"Сити" хотел приобрести Кейна еще минувшим летом, однако оказался не готов заплатить те 150 миллионов фунтов, в которые оценил Харри президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.



"Горожане" до сих пор испытывают явные проблемы впереди из-за отсутствия чистого нападающего, тогда как Кейн выглядит лишенным мотивации и забил лишь один гол в этом сезоне Премьер-Лиги.



По информации ESPN, эта ситуация может быть исправлена в январе. Один из источников авторитетного издания утверждает, что Леви может смягчить свою позицию, учитывая более серьезное, чем ожидалось, влияние пандемии коронавируса на "шпор".



Ключевым фактором может стать то, как у 28-летнего капитана сборной Англии сложатся отношения с новоиспеченным наставником "Тоттенхэма" Антонио Конте.



Если "Сити" не удастся заполучить Кейна в январе, ожидается, что грядущим летом "горожане" переключатся на Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".