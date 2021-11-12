Наказан ответственный за гибель Салы

Бизнесмен Дэвид Хендерсон был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за несогласованный авиаперелет, обернувшийся гибелью нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы.

Напомним, Сала и пилот Дэвид Ибботсон погибли во время крушения над Ла-Маншем легкомоторного самолета Piper Malibu, совершавшего перелет из Ниццы в Кардифф в январе 2019.



Спустя две с половиной недели после авиакатастрофы тело Салы было найдено, а вот тело Ибботсона так и не было обнаружено.



Ответственным за этот инцидент был признан 67-летний Хендерсон, организовавший перелет VIP-клиента по просьбе агента Вильяма Маккея.



В погоне за деньгами Хендерсон не только пренебрег безопасностью, но и поставил на рейс Ибботсона, который не имел лицензии на коммерческие перевозки.



Теперь Хендерсон выйдет на свободу только в 2023 году.



