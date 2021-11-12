Наказан ответственный за гибель Салы
Бизнесмен Дэвид Хендерсон был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за несогласованный авиаперелет, обернувшийся гибелью нападающего "Кардиффа" Эмилиано Салы.
Напомним, Сала и пилот Дэвид Ибботсон погибли во время крушения над Ла-Маншем легкомоторного самолета Piper Malibu, совершавшего перелет из Ниццы в Кардифф в январе 2019.
Спустя две с половиной недели после авиакатастрофы тело Салы было найдено, а вот тело Ибботсона так и не было обнаружено.
Ответственным за этот инцидент был признан 67-летний Хендерсон, организовавший перелет VIP-клиента по просьбе агента Вильяма Маккея.
В погоне за деньгами Хендерсон не только пренебрег безопасностью, но и поставил на рейс Ибботсона, который не имел лицензии на коммерческие перевозки.
Теперь Хендерсон выйдет на свободу только в 2023 году.
12.11.2021 21:00
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Британская полиция 3 года мялась и лишь под давлением общественности наконец решилась посадить в тюрьму человека, фактически ответственного за смерть нескольких людей! Зато нашего Беню Менди они сразу упекли в тюрьму без каких-либо вопросов/разбирательств. В чем разница между Менди и Хендерсоном? В цвете кожи и невиновности Бенджамина. Проклятые расисты, горите в аду!!!
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