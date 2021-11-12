Стейвли рассказала, что угроза вылета могла сорвать сделку по "Ньюкаслу"

Директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли призналась, что риск вылета из Премьер-Лиги мог сорвать сделку по приобретению "сорок".

По словам Стейвли, для нее и инвесторов из Саудовской Аравии было бы "безопасно" отложить на несколько месяцев покупку "Ньюкасла" у Майка Эшли за 305 миллионов фунтов.



Вместо этого Стейвли и партнеры решили рискнуть и протянуть руку помощи бедствующему клубу. Теперь Аманда рассчитывает на чудо в исполнении нового главного тренера Эдди Хау.



"Для нас как для инвесторов было бы — не смелым, — но простым решением пока что не покупать клуб, подождать до Рождества, до окончания январского трансферного окна, посмотреть на положение клуба к тому времени, а уже затем определиться".



"Это было бы безопасной инвестицией. Но мы этого не сделали. Мы решили, что если этого не случится сейчас, то не случится вовсе".



"Мы должны были пойти на этот риск. Мы чувствовали, что должны рискнуть, поскольку мы знали, что клуб занимает 19-е место".



"Эдди взял этот риск на себя вместе с нами, понимая, что есть вероятность нашего вылета. Он будет трудиться невероятным образом", — цитирует Стейвли Daily Mirror.