Лэмпард не будет тренировать "Норвич"

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард более не претендует на вакантную позицию главного тренера "Норвича".

Ранее в пятницу пресса сообщала, что в шорт-листе последнего на данный момент клуба Премьер-Лиги осталось только двое специалистов: Лэмпард и Дин Смит.

В ходе переговоров Лэмпард произвел хорошее впечатление на "Норвич", однако The Telegraph утверждает, что Фрэнк по собственной инициативе решил отказаться от дальнейшего диалога с "канарейками".

Таким образом, абсолютным фаворитом на замену уволенному Даниэлю Фарке становится Смит, который лишь в прошлое воскресенье покинул "Астон Виллу".


Метки Лэмпард, Норвич, Смит, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 12.11.2021 19:22 # hachidlo
    Ну и чо ему там делать? Норвич точно вылетят в конце сезона. Вместе с Ньюкаслом.

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  2. gerrard08 12.11.2021 19:20 # gerrard08
    Очевидно, что засал. В тени ему намного комфортнее.

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  3. infamous 12.11.2021 19:16 # infamous
    Молодец, знает себе цену, не как некоторые, взяться за любую возможность бичовскую

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  4. hunter022 12.11.2021 19:14 # hunter022
    Понял наконец что может обосраться с канарейками ведь он тренер хуже Фарке

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  5. role-playin 12.11.2021 19:07 # role-playin
    Норвич это самый худший из любых вариантов. Лучше уж в середняк чемпионшипа идти.

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  6. mugabe 12.11.2021 19:06 # mugabe
    лол что за бич

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