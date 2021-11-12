Лэмпард не будет тренировать "Норвич"
Фрэнк Лэмпард более не претендует на вакантную позицию главного тренера "Норвича".
Ранее в пятницу пресса сообщала, что в шорт-листе последнего на данный момент клуба Премьер-Лиги осталось только двое специалистов: Лэмпард и Дин Смит.
В ходе переговоров Лэмпард произвел хорошее впечатление на "Норвич", однако The Telegraph утверждает, что Фрэнк по собственной инициативе решил отказаться от дальнейшего диалога с "канарейками".
Таким образом, абсолютным фаворитом на замену уволенному Даниэлю Фарке становится Смит, который лишь в прошлое воскресенье покинул "Астон Виллу".
12.11.2021 19:00
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Последние комментарии:
Ну и чо ему там делать? Норвич точно вылетят в конце сезона. Вместе с Ньюкаслом.
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Очевидно, что засал. В тени ему намного комфортнее.
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Молодец, знает себе цену, не как некоторые, взяться за любую возможность бичовскую
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Понял наконец что может обосраться с канарейками ведь он тренер хуже Фарке
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Норвич это самый худший из любых вариантов. Лучше уж в середняк чемпионшипа идти.
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лол что за бич
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