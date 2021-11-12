Лэмпард не будет тренировать "Норвич"

Фрэнк Лэмпард более не претендует на вакантную позицию главного тренера "Норвича".

Ранее в пятницу пресса сообщала, что в шорт-листе последнего на данный момент клуба Премьер-Лиги осталось только двое специалистов: Лэмпард и Дин Смит.



В ходе переговоров Лэмпард произвел хорошее впечатление на "Норвич", однако The Telegraph утверждает, что Фрэнк по собственной инициативе решил отказаться от дальнейшего диалога с "канарейками".



Таким образом, абсолютным фаворитом на замену уволенному Даниэлю Фарке становится Смит, который лишь в прошлое воскресенье покинул "Астон Виллу".