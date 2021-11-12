FA предлагает Саутгейту удвоить его зарплату

Гарет Саутгейт FA предложила главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту новый контракт с увеличенной вдвое зарплатой — до 6 миллионов фунтов.

Как известно, действующий контракт Саутгейта рассчитан до окончания Чемпионата Мира в Катаре в 2022 году.

Впервые Ассоциация публично озвучила свое желание продлить сотрудничество с Гаретом еще в июле, во время Евро-2020, однако новая сделка до сих пор не заключена.

Опасаясь, что Саутгейт уйдет тренировать какой-нибудь клуб Премьер-Лиги, сейчас FA сделала Гарету роскошное предложение по меркам сборных.

По информации The Sun, 51-летнему Саутгейту был предложен контракт до 2024 года с удвоенной зарплатой, и теперь Ассоциация ожидает ответа от Гарета.

Ожидается, что будущее Саутгейта прояснится после завершения отборочной кампании к ЧМ-2022. Здесь англичанам остается сыграть против Албании и Сан-Марино.


Метки FA, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2021 18:00

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Последние комментарии:




  1. ravi 12.11.2021 19:23 # ravi
    Вторая по величине афера в футболе, это признание Саутгейта тренером! Первая конечно же это Сульшер

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  2. alexomck 12.11.2021 19:15 # alexomck
    заслужил

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  3. mugabe 12.11.2021 18:49 # mugabe
    куколдизм нынче в почёте и хорошо оплачивается

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  4. narcot 12.11.2021 18:16 # narcot
    адекваты вроде меня куеву тучу лет мечтают, чтоб это физручелло было выдворено наxyй из сборной. а помоечные управленцы хотят удвоить зп. КЕК

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  5. true-manc 12.11.2021 18:10 # true-manc
    Это правильно

    Умный тренером. Первым додумался убрать колбасников из основного состава и первым дошел до финала. Если в Катаре не включит ни одного скузнявого выбл*дка в заявку, то выиграет ЧМ.

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