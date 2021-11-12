FA предлагает Саутгейту удвоить его зарплату
FA предложила главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту новый контракт с увеличенной вдвое зарплатой — до 6 миллионов фунтов.
Как известно, действующий контракт Саутгейта рассчитан до окончания Чемпионата Мира в Катаре в 2022 году.
Впервые Ассоциация публично озвучила свое желание продлить сотрудничество с Гаретом еще в июле, во время Евро-2020, однако новая сделка до сих пор не заключена.
Опасаясь, что Саутгейт уйдет тренировать какой-нибудь клуб Премьер-Лиги, сейчас FA сделала Гарету роскошное предложение по меркам сборных.
По информации The Sun, 51-летнему Саутгейту был предложен контракт до 2024 года с удвоенной зарплатой, и теперь Ассоциация ожидает ответа от Гарета.
Ожидается, что будущее Саутгейта прояснится после завершения отборочной кампании к ЧМ-2022. Здесь англичанам остается сыграть против Албании и Сан-Марино.
12.11.2021 18:00
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Последние комментарии:
Вторая по величине афера в футболе, это признание Саутгейта тренером! Первая конечно же это Сульшер
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заслужил
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куколдизм нынче в почёте и хорошо оплачивается
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адекваты вроде меня куеву тучу лет мечтают, чтоб это физручелло было выдворено наxyй из сборной. а помоечные управленцы хотят удвоить зп. КЕК
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Это правильно
Умный тренером. Первым додумался убрать колбасников из основного состава и первым дошел до финала. Если в Катаре не включит ни одного скузнявого выбл*дка в заявку, то выиграет ЧМ.
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