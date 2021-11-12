FA предлагает Саутгейту удвоить его зарплату

FA предложила главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту новый контракт с увеличенной вдвое зарплатой — до 6 миллионов фунтов.

Как известно, действующий контракт Саутгейта рассчитан до окончания Чемпионата Мира в Катаре в 2022 году.



Впервые Ассоциация публично озвучила свое желание продлить сотрудничество с Гаретом еще в июле, во время Евро-2020, однако новая сделка до сих пор не заключена.



Опасаясь, что Саутгейт уйдет тренировать какой-нибудь клуб Премьер-Лиги, сейчас FA сделала Гарету роскошное предложение по меркам сборных.



По информации The Sun, 51-летнему Саутгейту был предложен контракт до 2024 года с удвоенной зарплатой, и теперь Ассоциация ожидает ответа от Гарета.



Ожидается, что будущее Саутгейта прояснится после завершения отборочной кампании к ЧМ-2022. Здесь англичанам остается сыграть против Албании и Сан-Марино.