"Норвич" выбирает из Лэмпарда и Смита

"Норвич" сузил выбор нового главного тренера до Фрэнка Лэмпарда и Дина Смита.

43-летний Лэмпард, находящийся без клуба с января, сегодня продолжает переговоры с "Норвичем" по видеосвязи. При этом физически Фрэнк находится в Дубае.



Уже успел переговорить с "канарейками" и 50-летний Смит, только в воскресенье уволенный из "Астон Виллы". Как сообщает Sky Sports, Дину удалось произвести впечатление на боссов клуба с "Кэрроу Роуд".



Как и Лэмпард, Смит в данный момент находится не в Англии — Дин навещает сына в Нью-Йорке, поэтому тоже общается с "Норвичем" по удаленным каналам.



В "Норвиче" считают, что Смит обладает необходимыми качествами и опытом, чтобы продолжить дело уволенного Даниэля Фарке, тогда как Лэмпард рассматривается в качестве молодого и вдохновляющего специалиста, который поможет привлечь в клуб классных игроков.