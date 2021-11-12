"Норвич" выбирает из Лэмпарда и Смита

Фрэнк Лэмпард и Дин Смит "Норвич" сузил выбор нового главного тренера до Фрэнка Лэмпарда и Дина Смита.

43-летний Лэмпард, находящийся без клуба с января, сегодня продолжает переговоры с "Норвичем" по видеосвязи. При этом физически Фрэнк находится в Дубае.

Уже успел переговорить с "канарейками" и 50-летний Смит, только в воскресенье уволенный из "Астон Виллы". Как сообщает Sky Sports, Дину удалось произвести впечатление на боссов клуба с "Кэрроу Роуд".

Как и Лэмпард, Смит в данный момент находится не в Англии — Дин навещает сына в Нью-Йорке, поэтому тоже общается с "Норвичем" по удаленным каналам.

В "Норвиче" считают, что Смит обладает необходимыми качествами и опытом, чтобы продолжить дело уволенного Даниэля Фарке, тогда как Лэмпард рассматривается в качестве молодого и вдохновляющего специалиста, который поможет привлечь в клуб классных игроков.


Метки Лэмпард, Норвич, Смит, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2021 17:00

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  1. mancunia-planet 12.11.2021 17:55 # mancunia-planet
    Сам Лампард, если согласится, то возможно это крест на карьере. Провал будет практически наверняка.

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  2. superperez101 12.11.2021 17:53 # superperez101
    я ору
    щас сутулого еще и потеряный норвич не возьмут как профнепригодного))
    вот легенда у пенсоты, даже последний клуб очкует его брать как слабого

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  3. vyrentz 12.11.2021 17:21 # vyrentz
    Может, Абрамович найдет место для Лемпарда где-то в России, че там у вас в середине болтается, Крылья Советов какие-нить? То будет соответствующий уровень.

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  4. largo-winch 12.11.2021 17:18 # largo-winch
    ну что Лампусик, го в АПЛ!!!

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  5. manutd-20champ 12.11.2021 17:14 # manutd-20champ
    однозначно Смит

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  6. alexomck 12.11.2021 17:08 # alexomck
    лампарда могут даж в донный норвич не взять, норм рекомендации после челси:)

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