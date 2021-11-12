"Норвич" выбирает из Лэмпарда и Смита
"Норвич" сузил выбор нового главного тренера до Фрэнка Лэмпарда и Дина Смита.
43-летний Лэмпард, находящийся без клуба с января, сегодня продолжает переговоры с "Норвичем" по видеосвязи. При этом физически Фрэнк находится в Дубае.
Уже успел переговорить с "канарейками" и 50-летний Смит, только в воскресенье уволенный из "Астон Виллы". Как сообщает Sky Sports, Дину удалось произвести впечатление на боссов клуба с "Кэрроу Роуд".
Как и Лэмпард, Смит в данный момент находится не в Англии — Дин навещает сына в Нью-Йорке, поэтому тоже общается с "Норвичем" по удаленным каналам.
В "Норвиче" считают, что Смит обладает необходимыми качествами и опытом, чтобы продолжить дело уволенного Даниэля Фарке, тогда как Лэмпард рассматривается в качестве молодого и вдохновляющего специалиста, который поможет привлечь в клуб классных игроков.
12.11.2021 17:00
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Последние комментарии:
Сам Лампард, если согласится, то возможно это крест на карьере. Провал будет практически наверняка.
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я ору
щас сутулого еще и потеряный норвич не возьмут как профнепригодного))
вот легенда у пенсоты, даже последний клуб очкует его брать как слабого
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Может, Абрамович найдет место для Лемпарда где-то в России, че там у вас в середине болтается, Крылья Советов какие-нить? То будет соответствующий уровень.
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ну что Лампусик, го в АПЛ!!!
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однозначно Смит
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лампарда могут даж в донный норвич не взять, норм рекомендации после челси:)
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