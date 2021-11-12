Тухель — лучший тренер Премьер-Лиги в октябре
Томас Тухель из "Челси" был признан лучшим тренером Премьер-Лиги в октябре.
В течение прошлого месяца подопечные Тухеля выиграли все четыре своих матча в Премьер-Лиге: против "Саутгемптона" (3:1), "Брентфорда" (0:1), "Норвича" (7:0) и "Ньюкасла (0:3).
Никакая другая команда дивизиона не забила голов в октябре больше, чем "Челси" (14). Кроме того, "синие" трижды сохранили свои ворота на замке.
Эти результаты обеспечили Томасу его второе звание Тренера Месяца после марта 2021. На сей раз немецкий специалист опередил Юргена Клоппа, Дэвида Мойеса и Патрика Виейра.
12.11.2021 16:00
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Хайль Тухель!
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По сути абсолютно заслуженно
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