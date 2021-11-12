Салах признан лучшим игроком Премьер-Лиги в октябре
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам октября.
Салах выдающимся образом провел октябрь, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи в четырех матчах Премьер-Лиги.
29-летний египтянин начал месяц с шедеврального гола против "Манчестер Сити" (2:2), затем поучаствовал в разгроме "Уотфорда" (0:5), оформил хет-трик против "Манчестер Юнайтед" (0:5) и лишь против "Брайтона" (2:2) не смог отличиться.
В каждом из этих четырех матчей Мохамед по разу ассистировал кому-нибудь из партнеров.
В борьбе за звание Игрока Месяца Салах опередил Бена Чилуэлла, Максвелла Корне, Фила Фодена, Тино Ливраменто, Аарона Рамсдейла, Деклана Райса и Юри Тилеманса.
12.11.2021 15:00
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Последние комментарии:
там чмоне травмировался, мразья снова сосут)))
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Норм так я поджег ватную опущенку.
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Пацаны, а это правда, что пенсы - это фанаты из неблагополучных семей, где папа алкоголик, а мать потаскуха дырявая?
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Смит-Роу или Роу-Смит, кто-то из этих троих из Арсенала должны были брать эту награду, а не какой то чурка немытый.
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незаслуженно, последние матчи х.уи пинает с 0 кпд, Чилвелл был лучше
(ответить)
На самом деле на ФА самые лучшие тролли сидят. Так подрывать всю нечисть по всему миру это нще надо постараться.
(ответить)
тренера месяца протуханили на фапли, видимо, это был кто-то не Клопп
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Отличный вратарь.
Источник: http://fapl.ru/posts/89506/
(ответить)
Анекдот дня:
Приходить как-то Гвардипупа получать зарплату, а в бухгалтерии что-то перепутали и он получил за Лупу.
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Тухель насосасал, и близко не заслужил.
Лучшим был Гвардиола. (С) Какой-то эстонский фейк, гонимого хуэсаса.
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Лупрд лупрд лупрд!
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Фараон!
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Бернарду слива
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Стоимость сала выросла в Украине до рекордных показателей - ждём комментарии от местного газонюха ака искандер.
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А че про Бздухеля Лишаил не упомянул))
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Удивительно, что не Пеналду
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В борьбе за звание Игрока Месяца Салах опередил Бена Чилуэлла, Максвелла Корне, Фила Фодена, Тино Ливраменто, Аарона Рамсдейла, Деклана Райса и Юри Тилеманса.
Источник: http://fapl.ru/posts/89506/?c=1
А где Криштинка и Лукаку?
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Блд труманк даже на своем умении сосать собирает... (С) безвизоподобные пенсы.
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Кстати там еще Тухель стал лучшим тренером октября.
https://www.premierleague.com/news/2346152
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опять пенсов обоссал... ну зачем же так???
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