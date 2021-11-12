Салах признан лучшим игроком Премьер-Лиги в октябре

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам октября.

Салах выдающимся образом провел октябрь, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи в четырех матчах Премьер-Лиги.

29-летний египтянин начал месяц с шедеврального гола против "Манчестер Сити" (2:2), затем поучаствовал в разгроме "Уотфорда" (0:5), оформил хет-трик против "Манчестер Юнайтед" (0:5) и лишь против "Брайтона" (2:2) не смог отличиться.

В каждом из этих четырех матчей Мохамед по разу ассистировал кому-нибудь из партнеров.

В борьбе за звание Игрока Месяца Салах опередил Бена Чилуэлла, Максвелла Корне, Фила Фодена, Тино Ливраменто, Аарона Рамсдейла, Деклана Райса и Юри Тилеманса.


Метки Ливерпуль, награды, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 943

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Последние комментарии:




  1. bezviz 12.11.2021 16:08 # bezviz
    там чмоне травмировался, мразья снова сосут)))

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  2. iskander8sg 12.11.2021 16:05 # iskander8sg
    Норм так я поджег ватную опущенку.

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  3. warham 12.11.2021 15:56 # warham
    Пацаны, а это правда, что пенсы - это фанаты из неблагополучных семей, где папа алкоголик, а мать потаскуха дырявая?

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  4. warham 12.11.2021 15:54 # warham
    Смит-Роу или Роу-Смит, кто-то из этих троих из Арсенала должны были брать эту награду, а не какой то чурка немытый.

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  5. bezviz 12.11.2021 15:49 # bezviz
    незаслуженно, последние матчи х.уи пинает с 0 кпд, Чилвелл был лучше

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  6. naby-keita 12.11.2021 15:47 # naby-keita
    На самом деле на ФА самые лучшие тролли сидят. Так подрывать всю нечисть по всему миру это нще надо постараться.

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  7. ian 12.11.2021 15:45 # ian
    тренера месяца протуханили на фапли, видимо, это был кто-то не Клопп

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  8. bannagodblea 12.11.2021 15:44 # bannagodblea
    Отличный вратарь.

    Источник: http://fapl.ru/posts/89506/

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  9. krakovyak 12.11.2021 15:42 # krakovyak
    Анекдот дня:

    Приходить как-то Гвардипупа получать зарплату, а в бухгалтерии что-то перепутали и он получил за Лупу.

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  10. bushwacka 12.11.2021 15:39 # bushwacka
    Тухель насосасал, и близко не заслужил.
    Лучшим был Гвардиола. (С) Какой-то эстонский фейк, гонимого хуэсаса.

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  11. krakovyak 12.11.2021 15:39 # krakovyak
    Лупрд лупрд лупрд!

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  12. alexomck 12.11.2021 15:39 # alexomck
    Фараон!

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  13. iska95 12.11.2021 15:34 # iska95
    Бернарду слива

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  14. krakovyak 12.11.2021 15:29 # krakovyak
    Стоимость сала выросла в Украине до рекордных показателей - ждём комментарии от местного газонюха ака искандер.

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  15. slash-lfc 12.11.2021 15:16 # slash-lfc
    А че про Бздухеля Лишаил не упомянул))

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  16. slash-lfc 12.11.2021 15:14 # slash-lfc
    Удивительно, что не Пеналду

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  17. zaeba1l 12.11.2021 15:11 # zaeba1l
    В борьбе за звание Игрока Месяца Салах опередил Бена Чилуэлла, Максвелла Корне, Фила Фодена, Тино Ливраменто, Аарона Рамсдейла, Деклана Райса и Юри Тилеманса.

    Источник: http://fapl.ru/posts/89506/?c=1

    А где Криштинка и Лукаку?

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  18. krakovyak 12.11.2021 15:11 # krakovyak
    Блд труманк даже на своем умении сосать собирает... (С) безвизоподобные пенсы.

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  19. skylake 12.11.2021 15:09 # skylake
    Кстати там еще Тухель стал лучшим тренером октября.
    https://www.premierleague.com/news/2346152

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  20. b84 12.11.2021 15:03 # b84
    опять пенсов обоссал... ну зачем же так???

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