Салах признан лучшим игроком Премьер-Лиги в октябре

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам октября.

Салах выдающимся образом провел октябрь, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи в четырех матчах Премьер-Лиги.



29-летний египтянин начал месяц с шедеврального гола против "Манчестер Сити" (2:2), затем поучаствовал в разгроме "Уотфорда" (0:5), оформил хет-трик против "Манчестер Юнайтед" (0:5) и лишь против "Брайтона" (2:2) не смог отличиться.



В каждом из этих четырех матчей Мохамед по разу ассистировал кому-нибудь из партнеров.



В борьбе за звание Игрока Месяца Салах опередил Бена Чилуэлла, Максвелла Корне, Фила Фодена, Тино Ливраменто, Аарона Рамсдейла, Деклана Райса и Юри Тилеманса.