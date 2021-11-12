Агуэро может завершить игровую карьеру
Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может завершить игровую карьеру из-за проблем с сердцем.
Отыграв 10 предыдущих сезонов за "Сити" и став лучшим бомбардиром "горожан" всех времен, минувшим летом Агуэро отправился свободным агентом в "Барселону".
Однако мечта Агуэро поиграть вместе со своим другом Лионелем Месси быстро разрушилась, а в прошлом месяце у Серхио возникли проблемы с сердцем во время матча против "Алавеса".
С тех пор 33-летний аргентинец прошел ряд углубленных обследований, обнаруживших осложнения.
А сейчас, утверждает AS, Агуэро и вовсе может повесить бутсы на гвоздь — кардиологи считают, что возвращение Серхио на футбольное поле сопряжено с риском.
12.11.2021 14:00
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Последние комментарии:
можно до конца годика барсу на контракт подоить, ну что за топарик
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Что ему кололи в Сити? Запрещённые стероиды
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Вся карьера под хвост в мшити
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Ему Месси разбил сердце
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пи3дец ужасный переход в Путу е6аную для КОРОЛЯ. лучше бы в Сити остался(( здоровья!!!
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КОРОЛЬ(((
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