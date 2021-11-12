Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может завершить игровую карьеру из-за проблем с сердцем.

Отыграв 10 предыдущих сезонов за "Сити" и став лучшим бомбардиром "горожан" всех времен, минувшим летом Агуэро отправился свободным агентом в "Барселону".



Однако мечта Агуэро поиграть вместе со своим другом Лионелем Месси быстро разрушилась, а в прошлом месяце у Серхио возникли проблемы с сердцем во время матча против "Алавеса".



С тех пор 33-летний аргентинец прошел ряд углубленных обследований, обнаруживших осложнения.



А сейчас, утверждает AS, Агуэро и вовсе может повесить бутсы на гвоздь — кардиологи считают, что возвращение Серхио на футбольное поле сопряжено с риском.