Агуэро может завершить игровую карьеру

Серхио Агуэро Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может завершить игровую карьеру из-за проблем с сердцем.

Отыграв 10 предыдущих сезонов за "Сити" и став лучшим бомбардиром "горожан" всех времен, минувшим летом Агуэро отправился свободным агентом в "Барселону".

Однако мечта Агуэро поиграть вместе со своим другом Лионелем Месси быстро разрушилась, а в прошлом месяце у Серхио возникли проблемы с сердцем во время матча против "Алавеса".

С тех пор 33-летний аргентинец прошел ряд углубленных обследований, обнаруживших осложнения.

А сейчас, утверждает AS, Агуэро и вовсе может повесить бутсы на гвоздь — кардиологи считают, что возвращение Серхио на футбольное поле сопряжено с риском.


Метки Агуэро, Барселона, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 418

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Последние комментарии:




  1. scrim 12.11.2021 14:19 # scrim
    можно до конца годика барсу на контракт подоить, ну что за топарик

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  2. hunter022 12.11.2021 14:14 # hunter022
    Что ему кололи в Сити? Запрещённые стероиды

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  3. chr1s8rown 12.11.2021 14:10 # chr1s8rown
    Вся карьера под хвост в мшити

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  4. ilovemanutd 12.11.2021 14:03 # ilovemanutd
    Ему Месси разбил сердце

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  5. slash-lfc 12.11.2021 14:03 # slash-lfc
    пи3дец ужасный переход в Путу е6аную для КОРОЛЯ. лучше бы в Сити остался(( здоровья!!!

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  6. true-manc 12.11.2021 14:00 # true-manc
    КОРОЛЬ(((

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