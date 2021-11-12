Анонс матча Англия — Албания

В своем заключительном домашнем матче в отборе к ЧМ-2022 сборная Англии сыграет на "Уэмбли" с Албанией.

В данный момент англичане лидируют в Группе I и должны набрать четыре очка в двух оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе путевку на турнир в Катар.



Впрочем, выход на ЧМ-2022 может быть оформлен уже этим вечером, если отстающая на три очка от англичан Польша совершит осечку в гостях у Андорры.



После этого матча подопечным Гарета Саутгейта лишь останется совершить выезд к Сан-Марино — худшей сборной мира в соответствии с рейтингом ФИФА.



В преддверии матча против албанцев Саутгейт недосчитался ряда игроков относительно своего оригинального списка, включая вернувшихся в свои клубы на лечение Деклана Райса, Джеймса Уорд-Проуза и Маркуса Рэшфорда.



Люк Шоу и Деклан Райс под вопросом. Первый приходит в себя после сотрясения, второму едва удалили зуб мудрости. Зато поправился после болезни Джек Грилиш.



На место выбывших игроков Саутгейт дополнительно вызвал находящегося в прекрасной форме полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу, и тот, как ожидает BBC, выйдет на поле "Уэмбли" в пятницу вечером.



Отбор к ЧМ-2022. Группа I. 9-й тур

Сборная Англии — сборная Албании

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45 Онлайн-трансляция