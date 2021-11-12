Анонс матча Англия — Албания
В своем заключительном домашнем матче в отборе к ЧМ-2022 сборная Англии сыграет на "Уэмбли" с Албанией.
В данный момент англичане лидируют в Группе I и должны набрать четыре очка в двух оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе путевку на турнир в Катар.
Впрочем, выход на ЧМ-2022 может быть оформлен уже этим вечером, если отстающая на три очка от англичан Польша совершит осечку в гостях у Андорры.
После этого матча подопечным Гарета Саутгейта лишь останется совершить выезд к Сан-Марино — худшей сборной мира в соответствии с рейтингом ФИФА.
В преддверии матча против албанцев Саутгейт недосчитался ряда игроков относительно своего оригинального списка, включая вернувшихся в свои клубы на лечение Деклана Райса, Джеймса Уорд-Проуза и Маркуса Рэшфорда.
Люк Шоу и Деклан Райс под вопросом. Первый приходит в себя после сотрясения, второму едва удалили зуб мудрости. Зато поправился после болезни Джек Грилиш.
На место выбывших игроков Саутгейт дополнительно вызвал находящегося в прекрасной форме полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу, и тот, как ожидает BBC, выйдет на поле "Уэмбли" в пятницу вечером.
Отбор к ЧМ-2022. Группа I. 9-й тур
Сборная Англии — сборная Албании
Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45 Онлайн-трансляция
12.11.2021 13:00
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Последние комментарии:
Норм сутулую псину сына мёртвой шлюхи даже на главную не пустили.
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Ожидаем сегодня голы от Роу-Смита.
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пхахаахах не перестаю угорать
матч с албанией офк важнее эпохального камбека герарда
миджайло харош бля
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Диего Коста за 3 сезона в АПЛ :
2014/15 - 20 голов
2015/16 - 12 голов
2016/17 - 20 голов
Пля,такого топарика просрали из-за тупого парика.
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Информация из первых уст от украинца, проживающего в Житомире:"Зеля сказал, что из нас - Укров человеческую многоножку сошьет и на Европу за отсосами отправит. Вова спаси Украину, присоедени нас как и Крым, мы тут все на солях сидим, и наш еблан Зеля всегда с лампочкой на корточках передвигается. тут за рубль любой на страпон напрыгнет как жук на булавку."
Как относиться хз.
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Ныне играющие футболисты, принимавшие непосредственное участие в голах в 1/4 финале, полуфинале и финале отдельного сезона Лиги Чемпионов:
Лионель Месси
Луис Суарес
Неймар
Криштиану Роналду
Мэйсон Маунт
ИМПЕРАТОР?
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Ввиду выявления еще одной ватной погорелки, меняем хэш тег.
#palimwatnokrakowskijesosis'ki
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В этой сборной только один игрок достоин внимания - это Смит-Роу.
Остальные - биомусор.
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5:0
Можно хаты ставить на счёт.
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