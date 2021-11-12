Анонс матча Англия — Албания

Рахим Стерлинг и Эмиль Смит-Роу В своем заключительном домашнем матче в отборе к ЧМ-2022 сборная Англии сыграет на "Уэмбли" с Албанией.

В данный момент англичане лидируют в Группе I и должны набрать четыре очка в двух оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе путевку на турнир в Катар.

Впрочем, выход на ЧМ-2022 может быть оформлен уже этим вечером, если отстающая на три очка от англичан Польша совершит осечку в гостях у Андорры.

После этого матча подопечным Гарета Саутгейта лишь останется совершить выезд к Сан-Марино — худшей сборной мира в соответствии с рейтингом ФИФА.

В преддверии матча против албанцев Саутгейт недосчитался ряда игроков относительно своего оригинального списка, включая вернувшихся в свои клубы на лечение Деклана Райса, Джеймса Уорд-Проуза и Маркуса Рэшфорда.

Люк Шоу и Деклан Райс под вопросом. Первый приходит в себя после сотрясения, второму едва удалили зуб мудрости. Зато поправился после болезни Джек Грилиш.

На место выбывших игроков Саутгейт дополнительно вызвал находящегося в прекрасной форме полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу, и тот, как ожидает BBC, выйдет на поле "Уэмбли" в пятницу вечером.

Отбор к ЧМ-2022. Группа I. 9-й тур
Сборная Англии — сборная Албании
Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:45 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, сборная Албании, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 463

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Последние комментарии:




  1. krakovyak 12.11.2021 14:22 # krakovyak
    Норм сутулую псину сына мёртвой шлюхи даже на главную не пустили.

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  2. warham 12.11.2021 14:11 # warham
    Ожидаем сегодня голы от Роу-Смита.

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  3. mafia 12.11.2021 14:03 # mafia
    пхахаахах не перестаю угорать
    матч с албанией офк важнее эпохального камбека герарда
    миджайло харош бля

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  4. jirrort 12.11.2021 14:02 # jirrort
    Диего Коста за 3 сезона в АПЛ :

    2014/15 - 20 голов
    2015/16 - 12 голов
    2016/17 - 20 голов

    Пля,такого топарика просрали из-за тупого парика.

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  5. slash-lfc 12.11.2021 13:44 # slash-lfc
    Информация из первых уст от украинца, проживающего в Житомире:"Зеля сказал, что из нас - Укров человеческую многоножку сошьет и на Европу за отсосами отправит. Вова спаси Украину, присоедени нас как и Крым, мы тут все на солях сидим, и наш еблан Зеля всегда с лампочкой на корточках передвигается. тут за рубль любой на страпон напрыгнет как жук на булавку."

    Как относиться хз.

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  6. jirrort 12.11.2021 13:38 # jirrort
    Ныне играющие футболисты, принимавшие непосредственное участие в голах в 1/4 финале, полуфинале и финале отдельного сезона Лиги Чемпионов:

    Лионель Месси
    Луис Суарес
    Неймар
    Криштиану Роналду
    Мэйсон Маунт


    ИМПЕРАТОР?

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  7. iskander8sg 12.11.2021 13:20 # iskander8sg
    Ввиду выявления еще одной ватной погорелки, меняем хэш тег.
    #palimwatnokrakowskijesosis'ki

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  8. warham 12.11.2021 13:17 # warham
    В этой сборной только один игрок достоин внимания - это Смит-Роу.
    Остальные - биомусор.

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  9. gameboy 12.11.2021 13:04 # gameboy
    5:0
    Можно хаты ставить на счёт.

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