Каррагер советует "Ливерпулю" купить нападающего
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красным" нужно купить нападающего.
На старте нового сезона к игре Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино не так много претензий, однако Каррагер указывает на то, что эти трое нападающих уже находятся в солидном по футбольным меркам возрасте.
И хотя у "красных" еще есть Диогу Жота, Каррагер хотел бы, чтобы следующим летом его бывший клуб потратился на нападающего топ-уровня.
"Всем этим игрокам уже около 30, и ты не хочешь, чтобы вся твоя команда была одинакового возраста".
"На некотором этапе тройку нападающих и другие связи в команде придется рассоединить".
"Не обязательно нужно делать это одномоментно, потому что они великолепно начали этот сезон. И хотя Жота тоже хорошо себя проявляет, я бы хотел увидеть еще одного нападающего", — приводит слова Каррагера Daily Mai.
12.11.2021 12:00
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Тупой скузнявый не в курсе что в запасе сидит Ориги-анальный, который ссыт на всю основу лузерпуков и продолжает забивать
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норм так легендарная скузнявая привозила нассала на сосалаха, маньку, дерьмино ака "лучшее нападение в мире" по мнению тупых расколбасов, ахахахахахахаха, ору))
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