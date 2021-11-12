Каррагер советует "Ливерпулю" купить нападающего

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красным" нужно купить нападающего.

На старте нового сезона к игре Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино не так много претензий, однако Каррагер указывает на то, что эти трое нападающих уже находятся в солидном по футбольным меркам возрасте.



И хотя у "красных" еще есть Диогу Жота, Каррагер хотел бы, чтобы следующим летом его бывший клуб потратился на нападающего топ-уровня.



"Всем этим игрокам уже около 30, и ты не хочешь, чтобы вся твоя команда была одинакового возраста".



"На некотором этапе тройку нападающих и другие связи в команде придется рассоединить".



"Не обязательно нужно делать это одномоментно, потому что они великолепно начали этот сезон. И хотя Жота тоже хорошо себя проявляет, я бы хотел увидеть еще одного нападающего", — приводит слова Каррагера Daily Mai.