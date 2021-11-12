Хау получит деньги на зимние трансферы

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау получит внушительный бюджет на укрепление состава в зимнее трансферное окно.

Возможно, новые владельцы клуба с "Сент-Джеймс Парк" и хотели бы повременить с крупными приобретениями до следующего лета, однако турнирная ситуация заставляет их тратить уже сейчас.



Дело в том, что "сороки" занимают предпоследнее место в Премьер-Лиге, и угроза вылета побуждает их действовать решительно.



"Мы готовимся к январскому трансферному окну. Это не то окно, в которое мы бы хотели инвестировать при обычных обстоятельствах, потому что в январе, наверное, тебе не заключить правильных сделок, но в данный момент это важно", — сообщила директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли официальному веб-сайту клуба.