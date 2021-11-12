Хау получит деньги на зимние трансферы

Эдди Хау и Аманда Стейвли с мужем Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау получит внушительный бюджет на укрепление состава в зимнее трансферное окно.

Возможно, новые владельцы клуба с "Сент-Джеймс Парк" и хотели бы повременить с крупными приобретениями до следующего лета, однако турнирная ситуация заставляет их тратить уже сейчас.

Дело в том, что "сороки" занимают предпоследнее место в Премьер-Лиге, и угроза вылета побуждает их действовать решительно.

"Мы готовимся к январскому трансферному окну. Это не то окно, в которое мы бы хотели инвестировать при обычных обстоятельствах, потому что в январе, наверное, тебе не заключить правильных сделок, но в данный момент это важно", — сообщила директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли официальному веб-сайту клуба.


Метки Ньюкасл, Стейвли, трансферы, Хау

Автор mihajlo   

Дата 12.11.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. chop 12.11.2021 12:26 # chop
    Лингарда и Санчо из скама можно вытащить.

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  2. zagzag 12.11.2021 12:10 # zagzag
    Купят Дивока Ориги в нападение. Скриньте.

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  3. alexomck 12.11.2021 11:34 # alexomck
    Хазард в аренду, вернер, летом можно ларисабалагу лямов за 15 забрать.

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  4. askarko 12.11.2021 11:21 # askarko
    ну ребята предлагайте игроков (минимум 3 человека)из своих команд на усиление нькасла,которые не ослабят ваш клуб-челси-баркли,зиеш,сарр

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