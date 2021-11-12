Хау получит деньги на зимние трансферы
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау получит внушительный бюджет на укрепление состава в зимнее трансферное окно.
Возможно, новые владельцы клуба с "Сент-Джеймс Парк" и хотели бы повременить с крупными приобретениями до следующего лета, однако турнирная ситуация заставляет их тратить уже сейчас.
Дело в том, что "сороки" занимают предпоследнее место в Премьер-Лиге, и угроза вылета побуждает их действовать решительно.
"Мы готовимся к январскому трансферному окну. Это не то окно, в которое мы бы хотели инвестировать при обычных обстоятельствах, потому что в январе, наверное, тебе не заключить правильных сделок, но в данный момент это важно", — сообщила директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли официальному веб-сайту клуба.
12.11.2021 11:00
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Лингарда и Санчо из скама можно вытащить.
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Купят Дивока Ориги в нападение. Скриньте.
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Хазард в аренду, вернер, летом можно ларисабалагу лямов за 15 забрать.
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ну ребята предлагайте игроков (минимум 3 человека)из своих команд на усиление нькасла,которые не ослабят ваш клуб-челси-баркли,зиеш,сарр
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