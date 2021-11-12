Чех считает, что "Норвич" не ошибется, назначив Лэмпарда

Технический советник "Челси" Петр Чех считает, что Фрэнк Лэмпард достаточно хорош, чтобы тренировать "Норвич".

Лэмпард находится без работы после своего увольнения из "Челси" в январе, однако в данный момент Фрэнк ведет переговоры с "Норвичем", который ищет замену уволенному Даниэлю Фарке.



Чех не удивлен интересом "канареек" к своему бывшему одноклубнику, который, как он считает, стал бы хорошим выбором для клуба с "Кэрроу Роуд".



"Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы быть тренером в Премьер-Лиге. Если кто-нибудь заинтересован в нем и хочет поговорить с Фрэнком, если у них есть правильный проект для него, то могу сказать, что Фрэнк любит футбол и любит тренировать так же страстно, как и любил играть в свое время".



"Я не удивлен, что его имя сейчас всплыло, и это лишь вопрос времени, прежде чем он вернется в Премьер-Лигу", — сообщил Чех talkSPORT.