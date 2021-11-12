Мане травмировался в матче за сборную Сенегала

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане получил травму в матче за сборную Сенегала против Того.

Продемонстрировав явные признаки дискомфорта после борьбы на втором этаже, Мане был заменен уже на 28-й минуте этого отборочного матча к ЧМ-2022.



"Мы сняли его с игры в качестве меры предосторожности, там ничего серьезного", — попытался успокоить ситуацию главный тренер сенегальцев и бывший полузащитник "Бирмингема" и ПСЖ Алиу Сиссе.



И хотя сенегальцы называют травму Садио только ушибом, это выглядит тревожно для "Ливерпуля", которому после международного перерыва играть против "Арсенала" и в лазарете которого в данный момент и так находятся Харви Эллиотт, Роберто Фирмино, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Кертис Джонс, Джо Гомес.