"Вест Хэм" не планирует больших приобретений в январе, несмотря на привлеченные инвестиции.

Накануне "Вест Хэм" подтвердил продажу 27 процентов акций клуба чешскому миллиардеру Даниэлю Кретинскому. Эта сделка оценивается в сумму свыше 180 миллионов фунтов.



"Молотобойцы" сразу же объявили, что часть этих денег направят на погашение клубного долга. Болельщики также ожидали, что что главный тренер Дэвид Мойес получит солидный трансферный бюджет на январь.



Однако Evening Standard призывает не ждать громких покупок от "Вест Хэма" в январе, хотя пару приобретений Мойесу будет позволено совершить.



Прежде всего Мойесу нужен центральный защитник в связи с травмой крестообразных связок колена Анджело Огбонны, а также нападающий на подстраховку Мичейла Антонио.



Наконец, существует вероятность, что "Вест Хэм" вернется за вингером "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингардом, которого лондонцы брали в аренду на вторую половину прошлого сезона.